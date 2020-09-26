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26.09.2020 21:27
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На Подвойского пожарная лестница на общем балконе рухнула вместе с женщиной

Женщина получила травмы, находясь на общем балконе девятиэтажного дома в Невском районе Петербурга 26 сентября. Как рассказали «Фонтанке» в местной администрации, там обрушилась пожарная лестница.

По предварительной информации, лестница на балконе пятого этажа на Подвойского, 50/1, упала в тот момент, когда на ней находилась женщина. Также провалился аварийный люк, предназначенный для эвакуации при пожаре. В пресс-службе районной администрации уточнили, что серьёзных травм у пострадавшей нет. На место выехали сотрудники оперативных служб.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Вера Симакова
Про Государственную жилищную инспекцию совершенно верно написали. Абсолютно бесполезная организация, только дополнительных чиновников развели. Никакого толка нет от жилищной инспекции, только одни отписки. С каким бы вопросом туда не обратился, у них там все хорошо. Начальники отделов нагло врут, что в момент осмотра инспектор не видел нарушений, было все в норме.
Вячеслав Рогожин
Винни: "Это потому, что у кого-то слишком узкие двери!"
Кролик:
mix.mix_leero
Все металлоконструкций сгнили давно. Управляющие компании только деньги стригут. Особенно отличается в этом УК ЖКС №1 Невского района. А жилищная инспекция только индульгенции на бездеятельность выдаёт,да отписки на обращения пишет.
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