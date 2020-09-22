Асфальт пошёл волнами после прорыва в центре Петербурга 22 сентября. В эпицентре коммунальной аварии зияет дыра.

Последствия прорыва неподалеку от Манежной площади запечатлел фотограф «Фонтанки». Караванная улица перекрыта, посреди дороги провалился асфальт, да и уцелевший по рельефу стал больше похож на морское дно.

Как рассказали девушки из офисного здания рядом с местом прорыва, горячая вода отключена.

Аварийные бригады на месте, в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» рассказали, что дыра образовалась как следствие подготовки к отопительному сезону. Технологическое нарушение обнаружили около часа дня у дома 10 по Караванной. Участок аварийной трубы отключили. В зоне аварии оказалось несколько машин, внешне они целы, но если все же будут выявлены повреждения, то убытки покроет страховка компании.