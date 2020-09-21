Зеленский на Генассамблее ООН вновь обвинил Россию в развязывании войны

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался трибуной ООН, чтобы в очередной раз обвинить Россию в агрессии по отношению к его стране и попытке восстановить разделение мира на сферы влияния. Об этом он заявил в видеообращении по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, которое транслировалось на Youtube-канале организации.



По его словам, основание ООН 75 лет назад «стало символом того, что человечество выучило трагический урок Второй мировой войны». «Но оккупация Крыма и военная агрессия России в Донбассе доказывают, что этот урок не выучен. Напомню, что это не только война на Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире», — заявил Зеленский.