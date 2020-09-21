Смертельное ДТП кузбасский водитель объяснил тем, что в его «Шкоде» запотело стекло

Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области , по предварительным данным, около 7:45 на Ленинградском проспекте мужчина на «Шкоде Рапид» сбил женщину с 2-летней девочкой, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он должен был их пропустить. 35-летняя женщина скончалась на месте. Девочка получила серьёзные травмы, её поместили в реанимацию. Издание А42.RU со ссылкой на Кемеровский областной центр медицины катастроф пишет, что состояние ребёнка оценивается как средней степени тяжести.

Женщина погибла, а маленький ребёнок попал в реанимацию после ДТП в Кемерове утром 21 сентября.

Прибывшим на место ДТП полицейским водитель «Шкоды» пояснил, что в поездке включил автомобильную печку, из-за чего, по его словам, запотели стёкла, и он не увидел пешеходов.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение ПДД по части 3 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.