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21.09.2020 08:09
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Смертельное ДТП кузбасский водитель объяснил тем, что в его «Шкоде» запотело стекло

Женщина погибла, а маленький ребёнок попал в реанимацию после ДТП в Кемерове утром 21 сентября.

Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области, по предварительным данным, около 7:45 на Ленинградском проспекте мужчина на «Шкоде Рапид» сбил женщину с 2-летней девочкой, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он должен был их пропустить. 35-летняя женщина скончалась на месте. Девочка получила серьёзные травмы, её поместили в реанимацию. Издание А42.RU со ссылкой на Кемеровский областной центр медицины катастроф пишет, что состояние ребёнка оценивается как средней степени тяжести.

Прибывшим на место ДТП полицейским водитель «Шкоды» пояснил, что в поездке включил автомобильную печку, из-за чего, по его словам, запотели стёкла, и он не увидел пешеходов.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение ПДД по части 3 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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Комментарии (3)

AGP
ДТП в Кузбассе, конечно, важная новость. ВКонтактных "ДТП и ЧП/СПб" уже не хватает?
0k0
Когда ж покупатели прав выучат "не вижу - не еду". Надо это в билеты вводить, что ли, и в ПДД первым пунктом писать.
Запотело стекло, туман, фары не работают, глазик сильно чешется значит всё, приехал, включай аварийку и жди.
dragvs
Лучше бы дятел в столб убрался... Там узкая дорога к детской поликлинике, должно быть ограничение 40 км/ч и лежачие полицеские как минимум. Имеет смысл обратиться в прокуратуру касаемо бездействия чиновников в том числе.
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