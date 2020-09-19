Неудачные вложение. В Петербурге задержали мужчину, который оставил в середине лета двух доверчивых без 1,5 млн
Полиция не простила 33-летнему гражданину инвестиционных долгов. Оставив без крупной суммы двух жителей Петербурга, он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 сентября в пресс-службе ГУ МВД, мужчину задержали сотрудники уголовного розыска 17 сентября прямо у 21 отдела полиции на Кондратьевском проспекте. Гражданина искали с июля этого года, когда в полицию обратились двое. Они рассказали, что пожалели знакомого и одолжили ему под проценты на двоих 1 млн 450 тысяч рублей. Передача денег состоялась в несколько этапов у поликлиники 76 на Литовской.
Время шло, жалость таяла, и, когда она совсем сошла на нет, займодавцы решили обратиться в МВД.
По их заявлению было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».
Задержанного после допроса в полиции отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Стоит отметить, что у мужчины аж три страницы в одной из социальных сетей. На каждой их них он предстает в разных ипостасях: свободный мужчина, верный муж, и выпускник бизнес-школы в Нью-Йорке.