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18.09.2020 21:40
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Джуд Лоу попадет в ловушку богатства

С 24 сентября в кинотеатрах начнут показывать «Гнездо», эффектный триллер с Джудом Лоу в главной роли. Его герой — счастливый отец семейства и бонвиван, который тратит деньги, прожигает жизнь и вообще привык шиковать.

Фото: скриншот трейлера с youtube

Вместе с родными он решает перебраться в британскую глубинку, где приобретает спокойное и благородное поместье из красного кирпича. А дальше продолжает заниматься тем, чем заниматься привык — веселиться, шиковать, скупать нарядные безделушки. Но в четырех стенах его личная жизнь начинает медленно, но верно превращаться в ад. Вскрываются старые обиды и преступления, семейная жизнь идет прахом. В общем, «Гнездо» — ровно то, в чем поклонники Лоу нуждаются: возможность полтора часа лицезреть выдающегося актера в полный рост и в разных ракурсах.

18+

Иван Чувиляев

Фото: скриншот трейлера с youtube

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