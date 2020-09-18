Смертельное ДТП произошло вечером 18 сентября в Приморском районе Петербурга. Это уже второй погибший пешеход в городе за день.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 17:20 у дома 108 по Лахтинскому проспекту 24-летний парень на автомобиле Ford Tourneo сбил мужчину. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход, мужчина лет 50 на вид, погиб на месте. Личность погибшего устанавливается.