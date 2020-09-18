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18.09.2020 18:45
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Пешеход погиб под колесами микроавтобуса на Лахтинском. Пробка тянется почти на 4 км

Смертельное ДТП произошло вечером 18 сентября в Приморском районе Петербурга. Это уже второй погибший пешеход в городе за день.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 17:20 у дома 108 по Лахтинскому проспекту 24-летний парень на автомобиле Ford Tourneo сбил мужчину. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход, мужчина лет 50 на вид, погиб на месте. Личность погибшего устанавливается.

ДТП собрало большую пробку на Лахтинском и Приморском шоссе в сторону Петербурга. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется почти на 4 километра.

Это уже второе смертельное ДТП с пешеходом в Петербурге за 18 сентября. Несколькими часами ранее на Северном проспекте автомобиль сбил женщину, и тоже вне пешеходного перехода. Ее личность также устанавливается.

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