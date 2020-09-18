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18.09.2020 18:10
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На Северном автомобиль задавил женщину, на Народного Ополчения сбили мотоциклиста

Два серьезных ДТП произошли в Петербурге днем 18 сентября. В Калининском районе под колесами автомобиля погибла женщина-пешеход, а в Кировском пострадал мотоциклист.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:30 у дома 44, корпус 3, по Северному проспекту 35-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Golf, сбил женщину. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.

В результате потерпевшая скончалась на месте. Ее личность устанавливается, на вид женщина старше 50 лет.

А на перекрестке проспекта Народного Ополчения и Дачного проспекта столкнулись кроссовер Mitsubishi и мотоцикл, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

«С мотоциклистом всё было нормально. Проезжал, видел, что стоит, только за ногу держится. Возможен перелом», — добавляет участник группы Дмитрий. В сообществе «Мотосолидарность ДТП» сообщают, что мотоциклист в скорой.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «Мотосолидарность ДТП»
Фото: «Мотосолидарность ДТП»

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