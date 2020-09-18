Два серьезных ДТП произошли в Петербурге днем 18 сентября. В Калининском районе под колесами автомобиля погибла женщина-пешеход, а в Кировском пострадал мотоциклист.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:30 у дома 44, корпус 3, по Северному проспекту 35-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Golf, сбил женщину. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.

В результате потерпевшая скончалась на месте. Ее личность устанавливается, на вид женщина старше 50 лет.