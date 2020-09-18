«Если к вам в класс зайдет человек с автоматом». Ургант пошутил над возможным обучением сына Лукашенко в России
Шоумен Иван Ургант во время своей программы «Вечерний Ургант» прокомментировал информацию о том, что сын белорусского президента может продолжить обучение в Москве под вымышленной фамилией.
«Если к вам в класс зайдет человек с автоматом Калашникова и скажет, что его зовут Джастин Тимберлейк, знайте, это сын президента Белоруссии», — пошутил 17 сентября Иван Ургант.
По его словам, в СМИ появилась информация, что Николай Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленной фамилией. Сын белорусского президента якобы забрал документы из лицея Белорусского государственного университета, чтобы учиться в РФ. Чуть позже эту информацию опровергли.
Это уже не первый раз, когда Ургант комментирует белорусские события в своем шоу. Ранее он снялся в пародии на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его 15-летнего сына Николая.