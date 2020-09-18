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18.09.2020 12:52
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«Если к вам в класс зайдет человек с автоматом». Ургант пошутил над возможным обучением сына Лукашенко в России

Шоумен Иван Ургант во время своей программы «Вечерний Ургант» прокомментировал информацию о том, что сын белорусского президента может продолжить обучение в Москве под вымышленной фамилией.

«Если к вам в класс зайдет человек с автоматом Калашникова и скажет, что его зовут Джастин Тимберлейк, знайте, это сын президента Белоруссии», — пошутил 17 сентября Иван Ургант.

По его словам, в СМИ появилась информация, что Николай Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленной фамилией. Сын белорусского президента якобы забрал документы из лицея Белорусского государственного университета, чтобы учиться в РФ. Чуть позже эту информацию опровергли.

Это уже не первый раз, когда Ургант комментирует белорусские события в своем шоу. Ранее он снялся в пародии на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его 15-летнего сына Николая.

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Комментарии (3)

W Bons
мы стали более лучше шутить (с)
Fenomen
Ну да, теперь дадена команда делать из батьки Клоуна.
TresAmigos
Насколько грустно стало жить если эта шутка повод для целой статьи на Фонтанке
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