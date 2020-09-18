Шоумен Иван Ургант во время своей программы «Вечерний Ургант» прокомментировал информацию о том, что сын белорусского президента может продолжить обучение в Москве под вымышленной фамилией.

«Если к вам в класс зайдет человек с автоматом Калашникова и скажет, что его зовут Джастин Тимберлейк, знайте, это сын президента Белоруссии», — пошутил 17 сентября Иван Ургант.