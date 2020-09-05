Ургант прошёл по Останкино с автоматом и в бронежилете. Получилось круче Лукашенко
Звезда Первого канала Иван Ургант вместе с соведущим по вечернему шоу Дмитрием Хрусталевым снялись в пародии на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его 15-летнего сына Николая.
На размещенном в Twitter видео они идут по студии с автоматами в бронежилетах, точно так же, как президент Белоруссии появился у своей резиденции в разгар протестов в Минске. Только оружие у них не настоящее, а водяное.
Мощно ворвались в новый сезон 👨🔫 #ВечернийУргант pic.twitter.com/YGnXeZnlzJ— Вечерний Ургант (@Urgant_Show) September 4, 2020
На записи Ургант одет в бронежилет и кепку, а в руках несет игрушечный пистолет. Его сопровождает комик Дмитрий Хрусталев в военной каске, бронежилете и с водным пистолетом. «Мощно ворвались в новый сезон», — написали авторы публикации. Видео собрало десятки тысяч просмотров, более тысячи лайков и сотни ретвитов.
Напомним, сам Лукашенко заявил, что автомат Калашникова у него в руках никак не связан с недовольными им протестующими. По словам президента, вооружиться его заставили внешний враг и угроза ядерного удара.