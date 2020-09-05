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05.09.2020 12:52
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Ургант прошёл по Останкино с автоматом и в бронежилете. Получилось круче Лукашенко

Звезда Первого канала Иван Ургант вместе с соведущим по вечернему шоу Дмитрием Хрусталевым снялись в пародии на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его 15-летнего сына Николая.

На размещенном в Twitter видео они идут по студии с автоматами в бронежилетах, точно так же, как президент Белоруссии появился у своей резиденции в разгар протестов в Минске. Только оружие у них не настоящее, а водяное.

На записи Ургант одет в бронежилет и кепку, а в руках несет игрушечный пистолет. Его сопровождает комик Дмитрий Хрусталев в военной каске, бронежилете и с водным пистолетом. «Мощно ворвались в новый сезон», — написали авторы публикации. Видео собрало десятки тысяч просмотров, более тысячи лайков и сотни ретвитов.

Напомним, сам Лукашенко заявил, что автомат Калашникова у него в руках никак не связан с недовольными им протестующими. По словам президента, вооружиться его заставили внешний враг и угроза ядерного удара.

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Комментарии (6)

Капитан Очевидность2
Урганту за шутку зачёт.

Надо теперь ещё "Крепкого орешка" переснять.
Капитан Очевидность2
"По словам президента, вооружиться его заставили внешний враг и угроза ядерного удара."

А вот это он кого имел ввиду?
260578211
Сюр стебом вышибают!
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