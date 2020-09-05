Звезда Первого канала Иван Ургант вместе с соведущим по вечернему шоу Дмитрием Хрусталевым снялись в пародии на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его 15-летнего сына Николая.

На размещенном в Twitter видео они идут по студии с автоматами в бронежилетах, точно так же, как президент Белоруссии появился у своей резиденции в разгар протестов в Минске. Только оружие у них не настоящее, а водяное.