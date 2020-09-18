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18.09.2020 12:04
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Подозреваемого в убийстве двух девочек задержали в Ярославской области

Мужчину, которого подозревают в изнасиловании и жестоком убийстве двух девочек в Рыбинске, задержали в Ярославской области 18 сентября. От правоохранительных органов он скрывался двое суток.

«Задержан сотрудниками полиции», — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.

Тела сестер 8 и 13 лет нашли в Рыбинске 15 сентября, пишет 76.Ru. Детей убили, пока их мать была на работе. Под подозрением оказался ее сожитель, к которому женщина с дочерями переехала из Омска. Пара познакомилась в Интернете и прожила вместе около 1,5 месяцев. Мужчина уже был судим — в декабре 2019 года он освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

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Комментарии (3)

efela
На Медузе пишут что он сидел за изнасилование и убийство ребенка. Отсидел 9 (девять!) лет и его выпустили. Как? Почему непожизненное?
Analyst
Тоже не понимаю русских женщин, ведь у мужика с такими статьями все на лбу написано. Ну ладно бы сама полезла в огонь, но про детей почему не думала?
Кровокрас
матери гореть в аду за свою тупость
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