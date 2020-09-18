Суд оштрафовал петербуржца за лосиху. Убивать её он не имел права

Комитет по охране животного мира Петербурга потребовал взыскать с охотника 400 тысяч рублей. Он убил лосиху без разрешения.

О решении 18 сентября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Иск был подан к петербуржцу Федору Малыгину. В феврале прошлого года в охотничьих угодьях вблизи деревни Рохма (Всеволожский район ЛО, 20 км от города) он застрелил, перевез и разделал тушу лосихи. При этом разрешения на добычу у него не было. Обошлась охота ему в 400 тысяч рублей — особь оценивается в 80 тысяч, но убийство самки стоит в пять раз дороже.