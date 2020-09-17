Летальная статистика по коронавирусу в Москве спустилась до апрельских показателей

В суточную статистику смертности от коронавируса Москвы 17 сентября попали восемь пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на COVID-19. Последний раз такие низкие данные фиксировали в начале пандемии.

Таким образом, по официальной информации, всего в столице от коронавирусной инфекции скончались 5 033 человека. Суточные показатели смертности идут на спад с начала недели, накануне сообщалась о 9 погибших. Восемь человек за день последний раз вносили в список жертв 10 апреля.