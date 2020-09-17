FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
74.93р88.86р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
17.09.2020 10:37
2
Печать

В Петербурге за сутки опять более 20 смертей от коронавируса

За последние сутки в Петербурге в смертельную коронавирусную статистику внесли 24 пациента. Об этом 17 сентября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в Северной столице достигло 2725 человек. Накануне сообщалось о 25 смертях.

Первенство по летальным исходам всё ещё за Петербургом. В Москве за последние сутки подтвердили лишь 9 смертей. Несмотря на это, с начала пандемии в столице от последствий коронавируса скончались более 5 тысяч человек. Общее число умерших по России — 19 061 человек.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

pregatus
Количество заболевших занижено непропорционально больше, чем количество умерших.
Cveta
Почему в нашем городе такая смертность? У нас лечить не умеют или не хотят? Или доплаты хотят врачи? Может пора ответственным лицам разобраться в этом или сделать запросы не знаю кому только.
Или это считают не так как в других городах?
Думаю что многие читающие хотели бы знать причину.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний