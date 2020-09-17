В Петербурге за сутки опять более 20 смертей от коронавируса

За последние сутки в Петербурге в смертельную коронавирусную статистику внесли 24 пациента. Об этом 17 сентября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в Северной столице достигло 2725 человек. Накануне сообщалось о 25 смертях.



Первенство по летальным исходам всё ещё за Петербургом. В Москве за последние сутки подтвердили лишь 9 смертей. Несмотря на это, с начала пандемии в столице от последствий коронавируса скончались более 5 тысяч человек. Общее число умерших по России — 19 061 человек.