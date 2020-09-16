В смертельную статистику по коронавирусу в Петербурге второй день подряд попадают больше 20 случаев

25 смертей признаны гибелью от коронавируса в Петербурге на 16 сентября. Об этом сообщает Стопкоронавирус.рф.



За последние сутки в России зафиксировано 132 летальных исхода, пятая часть из них в Северной столице. Накануне в Петербурге были признаны коронавирусными 26 смертей.

Всего на 16 сентября выявлено 5670 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Полностью выздоровело 5809 человек.



Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 079 519 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 917 летальных исходов, выздоровели 890 114 человек.

