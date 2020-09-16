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16.09.2020 10:37
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В смертельную статистику по коронавирусу в Петербурге второй день подряд попадают больше 20 случаев

25 смертей признаны гибелью от коронавируса в Петербурге на 16 сентября. Об этом сообщает Стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России зафиксировано 132 летальных исхода, пятая часть из них в Северной столице. Накануне в Петербурге были признаны коронавирусными 26 смертей.

Всего на 16 сентября выявлено 5670 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Полностью выздоровело 5809 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 079 519 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 917 летальных исходов, выздоровели 890 114 человек.

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Комментарии (2)

Guest567
Суточная статистика смертности от ковид в СПб больше , чем в Москве, Московской, Нижегородской, Свердловской областях ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ! Эти регионы , как и Питер, в топ-5 по количеству заболевших. Это что это делается-то? Власти Петербурга, Роспотребнадзор, другие ведомства, номинально ответственные за такую ситуацию, хранят молчание, более того, открывают фудкорты, кинотеатры, театры и т.п. Пора держать ответ граждане чиновники! В противном случае складывается ощущение, что:

а) в Питере самая катастрофическая ситуация с Ковид среди всех регионов,

б) предпринимаемые "меры" по ослаблению ограничений создают условия доя того, чтобы ещё более её усугубить.
pregatus
Интересно, сколько случаев комиссия рассмотрела при этом? То есть в скольки случаях в заключении о смерти был коронавирус, но при этом он "не повлиял"
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