Центробанк сжалился над банками, которые не успевают подключиться к системе быстрых платежей

Центральный банк России отложил штрафы для банков из-за подключения к системе платежей. Кредитные учреждения получили время до конца года.

«Банки с универсальной лицензией, которые не успеют подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября 2020 года, смогут это сделать и позже — до 1 января 2021 года — без санкций со стороны регулятора», — сообщил Банк России 17 сентября.

В регуляторе связали свое решение с тем, что из-за пандемии коронавируса многие сотрудники кредитных организаций работают удаленно, банки были вынуждены перестроить свои бизнес-процессы, и им необходимо дополнительное время для внедрения сервисов системы быстрых платежей. Сейчас в ней уже 134 банка, еще 42 находятся в высокой стадии готовности.