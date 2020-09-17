Леонид Агутин, Shortparis, Илья Лагутенко и другие запишут альбом на стихи Мандельштама

Леонид Агутин, Shortparis, Илья Лагутенко, IOWA, Алина Орлова, Мгзавреби, Сансара, Noize MC, Александр Маноцков, Порнофильмы, Zoloto и многие другие артисты запишут композиции на стихи Осипа Мандельштама. Сборный альбом выйдет к 130-летию со дня рождения поэта, которое будет отмечаться 14 января 2021 года.



Всего в пластинку, получившую название «Сохрани мою речь навсегда», войдут свыше 20 оригинальных композиций.



«Я люблю Мандельштама, а глагол «любить» отвечает на вопрос «что делать», — рассказывает автор идеи и главный продюсер проекта, кинорежиссер Рома Либеров. — Мне хочется, чтобы поэт продолжал с нами говорить. Проводниками его удивительной речи выступят артисты, которые помогут прозвучать тому или другому стихотворению».