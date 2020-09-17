FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
74.93р88.86р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
17.09.2020 09:10
0
Печать

Леонид Агутин, Shortparis, Илья Лагутенко и другие запишут альбом на стихи Мандельштама

Леонид Агутин, Shortparis, Илья Лагутенко, IOWA, Алина Орлова, Мгзавреби, Сансара, Noize MC, Александр Маноцков, Порнофильмы, Zoloto и многие другие артисты запишут композиции на стихи Осипа Мандельштама. Сборный альбом выйдет к 130-летию со дня рождения поэта, которое будет отмечаться 14 января 2021 года.

Всего в пластинку, получившую название «Сохрани мою речь навсегда», войдут свыше 20 оригинальных композиций.

«Я люблю Мандельштама, а глагол «любить» отвечает на вопрос «что делать», — рассказывает автор идеи и главный продюсер проекта, кинорежиссер Рома Либеров. — Мне хочется, чтобы поэт продолжал с нами говорить. Проводниками его удивительной речи выступят артисты, которые помогут прозвучать тому или другому стихотворению».

Фото: предоставлено организаторами

Создатели альбома предупреждают, что в работе над ним многие музыканты отошли от привычных стилей (например, Noize MC исполняет свою композицию почти в народной вокальной манере), а поэзия будет звучать не только на русском языке.

Кроме выпуска альбома планируется также большой сборный концерт.

Фото: предоставлено организаторами

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний