Минприроды объяснило, как защитит крышу парламента от ворон за 43 миллиона

Выделение 42,6 миллиона рублей из бюджета на защиту крыши парламента от ворон прокомментировало Минприроды России. В министерстве заявили, что птицы являются переносчиками болезней, загрязняют среду, наносят вред растениям и архитектуре, а бороться с ними будут с помощью ястребов и соколов.



«Из используемых в отечественной и зарубежной практике эффективных средств защиты от нежелательных скоплений птиц является применение в качестве биорепеллентов специально обученных ястребов и соколов», — цитирует сообщение Минприроды 16 сентября ТАСС.