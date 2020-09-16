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16.09.2020 19:53
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Минприроды объяснило, как защитит крышу парламента от ворон за 43 миллиона

Выделение 42,6 миллиона рублей из бюджета на защиту крыши парламента от ворон прокомментировало Минприроды России. В министерстве заявили, что птицы являются переносчиками болезней, загрязняют среду, наносят вред растениям и архитектуре, а бороться с ними будут с помощью ястребов и соколов.

«Из используемых в отечественной и зарубежной практике эффективных средств защиты от нежелательных скоплений птиц является применение в качестве биорепеллентов специально обученных ястребов и соколов», — цитирует сообщение Минприроды 16 сентября ТАСС.

Для оптимальной борьбы с пернатыми вредителями будет использоваться группа птиц из четырех-пяти ястребов и двух-трех соколов, с которыми будут работать четыре-шесть специалистов.

Указанные ранее 42,6 миллиона потратят на содержание птиц, ветеринарное обслуживание, генетический контроль за популяцией хищников, научно-методические работы и закупку оборудования. Работой займется ФГБУ «ВНИИ Экология».

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Комментарии (3)

onotolich
Я готов за 10% этой суммы отстреливать ворон круглосуточно.
261214541
ладно вороны! а ведь еще внутри парламента и дома правительства, а главное - в кремле - очень много крыс. с ними бы тоже неплохо начать бороться, я даже готов донат сделать!
Агроном аэродрома
ИМХО, в первую очередь нужно с бакланами бороться.
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