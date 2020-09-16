Для борьбы с воронами у Белого Дома правительство России потратит 43 миллиона рублей
На борьбу с птицами, которые облюбовали здание парламента в Москве, правительство РФ планирует выделить 42.6 млн из бюджета страны, пишет 16 сентября РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2021 и период 2022–2023 годов.
Как именно будут отпугивать ворон — неизвестно. Лучшим способом для контроля популяции птиц могут быть соколы и ястребы, которые являются естественными природными врагами ворон, считает председатель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер
«Если они собираются нанять сокольников, то это отличный вариант. Если эти деньги пойдут на какой-то разумный метод отпугивания ворон, а не их истребление, то это благоразумное решение», — рассказала она.
Елена Шнайдер отметила, что истребление птиц приведет лишь к ухудшению ситуации, ведь на их излюбленное место, которое окажется пустым, прилетят новые особи.
В Москве нет такого количества ворон, чтобы начать их истреблять, полагает сотрудник координационного центра Союза охраны птиц Елена Чернова. Да и существенного вреда от деятельности этих птиц нет.
«В Москве численность ворон падает не первый год. Их количество сократилось в пять раз безо всякого истребления. Кровле они не могут вредить никак, если она сделана не из пластилина», — рассказала эксперт. А вот кто может повредить кровлю, так это голуби, против которых как раз стоит использовать ястребов и соколов, считает Елена Чернова.
Птицы представляют реальную опасность только для объектов авиаинфраструктуры, но для борьбы с ними обычно используются биоакустические приборы и зеркальные шары, добавила она.