Для борьбы с воронами у Белого Дома правительство России потратит 43 миллиона рублей

Как именно будут отпугивать ворон — неизвестно. Лучшим способом для контроля популяции птиц могут быть соколы и ястребы, которые являются естественными природными врагами ворон, считает председатель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер

На борьбу с птицами, которые облюбовали здание парламента в Москве, правительство РФ планирует выделить 42.6 млн из бюджета страны, пишет 16 сентября РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2021 и период 2022–2023 годов.

«Если они собираются нанять сокольников, то это отличный вариант. Если эти деньги пойдут на какой-то разумный метод отпугивания ворон, а не их истребление, то это благоразумное решение», — рассказала она.

Елена Шнайдер отметила, что истребление птиц приведет лишь к ухудшению ситуации, ведь на их излюбленное место, которое окажется пустым, прилетят новые особи.

В Москве нет такого количества ворон, чтобы начать их истреблять, полагает сотрудник координационного центра Союза охраны птиц Елена Чернова. Да и существенного вреда от деятельности этих птиц нет.

«В Москве численность ворон падает не первый год. Их количество сократилось в пять раз безо всякого истребления. Кровле они не могут вредить никак, если она сделана не из пластилина», — рассказала эксперт. А вот кто может повредить кровлю, так это голуби, против которых как раз стоит использовать ястребов и соколов, считает Елена Чернова.

Птицы представляют реальную опасность только для объектов авиаинфраструктуры, но для борьбы с ними обычно используются биоакустические приборы и зеркальные шары, добавила она.