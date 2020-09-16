В Индонезии для предотвращения распространения коронавируса привлекают лидеров преступных группировок

«Мы не нанимаем их на службу, а просто привлекаем авторитетных главарей для определенных задач по предотвращению распространения пандемии. Не секрет, что определенные сферы деятельности, например рынки, парковки, контролируют мафиозные структуры, поэтому они могут также обеспечить соблюдение там определенных правил», - заявил заместитель руководителя национальной полиции Гатот Прамоно.

Полиция Индонезии собирается привлечь лидеров крупнейших преступных группировок для контроля за соблюдением коронавирусных ограничений. Об этом 15 сентября сообщает газета The Jakarta Post.

Речь идет в первую очередь о ношении масок и соблюдении социальной дистанции. При этом Прамоно пообещал, что полицейские и военнослужащие будут следить, что члены преступных группировок «не нарушали права человека при контроле жителей».



В Индонезии последние недели наблюдается постоянный рост количества заболевших коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране подтвердились более 221 тыс. случаев заражения, умерли более 8,8 тыс. человек.

