FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +13
74.71р88.58р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
15.09.2020 16:52
6
Печать

На перекрестке Институтского и Новороссийской сбили женщину с младенцем

Стали известны подробности двух ДТП, произошедших днем 15 сентября на пешеходных переходах Петербурга. В Выборгском районе, по уточненным данным, сбили не одного пешехода, а двоих: под машину попала женщина с маленьким ребенком в коляске.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 12:15 на пересечении Институтского проспекта и Новороссийской улицы 46-летний мужчина на автомобиле Nissan Juke при повороте налево сбил 35-летнюю женщину с 7-месячным ребенком. Она переходила дорогу с коляской по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП и женщина, и ребенок получили легкие травмы. «Мама — молодец, ведь ребенок был пристегнут в коляске! — отмечает «Дорожный инспектор». — Перекресток отлично просматривается. Куда смотрел водитель — вопрос».

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

Второе ДТП произошло около 12:55 в Адмиралтейском районе — у дома 47 по Загородному проспекту. Автомобиль Mercedes сбил мужчину, который переезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на самокате. Наезд попал на видео.

Как уточнили в ГИБДД, самокатчик получил травмы средней степени тяжести.

Фото: «Дорожный инспектор»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Pilat
Да ни хрена он не просматривается.
Я на этом же перекрестке, именно на этом повороте пару раз тоже чуть не убрал пешеходов.
После чего теперь поворачиваю там очень медленно и верчу головой как истребитель. На этом перекрестке получается странный эффект, когда поворачиваешь и пешеходы одновременно с тобой начинают переход, их не видно из-за стойки передней двери, они перемещаются ровно по той траектории, которую перекрывает стойка.
Почему то на других перекрестках такого эффекта не случается.
spb7771250
Руки переломать тщательно педерасту.
dragvs
Бить плетьми на месте, права отнимать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний