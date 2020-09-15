На перекрестке Институтского и Новороссийской сбили женщину с младенцем
Стали известны подробности двух ДТП, произошедших днем 15 сентября на пешеходных переходах Петербурга. В Выборгском районе, по уточненным данным, сбили не одного пешехода, а двоих: под машину попала женщина с маленьким ребенком в коляске.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 12:15 на пересечении Институтского проспекта и Новороссийской улицы 46-летний мужчина на автомобиле Nissan Juke при повороте налево сбил 35-летнюю женщину с 7-месячным ребенком. Она переходила дорогу с коляской по регулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП и женщина, и ребенок получили легкие травмы. «Мама — молодец, ведь ребенок был пристегнут в коляске! — отмечает «Дорожный инспектор». — Перекресток отлично просматривается. Куда смотрел водитель — вопрос».
Второе ДТП произошло около 12:55 в Адмиралтейском районе — у дома 47 по Загородному проспекту. Автомобиль Mercedes сбил мужчину, который переезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на самокате. Наезд попал на видео.
Как уточнили в ГИБДД, самокатчик получил травмы средней степени тяжести.