Стали известны подробности двух ДТП, произошедших днем 15 сентября на пешеходных переходах Петербурга. В Выборгском районе, по уточненным данным, сбили не одного пешехода, а двоих: под машину попала женщина с маленьким ребенком в коляске.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 12:15 на пересечении Институтского проспекта и Новороссийской улицы 46-летний мужчина на автомобиле Nissan Juke при повороте налево сбил 35-летнюю женщину с 7-месячным ребенком. Она переходила дорогу с коляской по регулируемому пешеходному переходу.