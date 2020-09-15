Смольный приобретет соцобъекты почти на 6 млрд рублей. В список добавили 11 детсадов
Губернатор Петербурга Александр Беглов расширил перечень недвижимости, которую город приобретает в 2020 году для размещения социальных объектов. Таким образом распределят 5,648 млрд рублей.
О подписании соответствующего постановления 15 сентября сообщает пресс-служба администрации губернатора. «Предусматривается выкуп зданий, помещений и земельных участков для размещения 2 школ, 11 детских садов (в дополнение к одному, ранее включенному в перечень), 3 объектов здравоохранения, 1 объекта культуры», — говорится в сообщении.
Ранее в ходе нулевых чтений бюджета на 2021 год глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко заявил, что в Петербурге продолжает сохраняться дефицит по детским садам, школам и поликлиникам. На данный момент городу не хватает 184 объекта. В 2021 году планируется ввести 9 детских садов, 7 школ, 8 объектов здравоохранения.