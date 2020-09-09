Адресная инвестпрограмма Смольного в 2021 году останется на коронавирусном уровне. Социальная инфраструктура по-прежнему в дефиците

Объем адресной инвестиционной программы правительства Петербурга в 2021 году составит 70 млрд рублей. Об этом сообщил 9 сентября в ходе нулевых слушаний по проекту бюджета города глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко. На этот год на текущий момент заложено 68 млрд рублей, хотя до пандемии чиновники планировали потратить 100 млрд. На 22-й год заложено 60 млн рублей, на 23-й — 50 млн рублей. «Но мы ожидаем, когда комфин сделает баланс бюджетных корректировок, сумма АИП будет уточнена в лучшую сторону», — отметил Валерий Москаленко.

При этом, по словам чиновника, в Петербурге продолжает сохраняться дефицит по детским садам, школам и поликлиникам. На данный момент городу не хватает 184 объекта.

Львиную долю бюджета АИП на 2021 год (28,9 млрд рублей) чиновники заложили как раз на социальную инфраструктуру. На дорожно-транспортное строительство предусмотрено 20,8 млрд рублей, на коммунальное хозяйство 14,7 млрд рублей, на выкуп жилья — 5,6 млрд рублей.

В 2021 году планируется ввести 45 новых крупных объектов, в том числе 9 детских садов, 7 школ, 8 объектов здравоохранения. Также будет завершено 11 объектов дорожной инфраструктуры, в том числе второй этап обхода Красного Села, продолжение Софийской улицы, замена эскалаторов на станции «Технологический институт».