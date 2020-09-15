Банкротство, развод и бизнес в наследство. Консалтинг для состоятельных становится все более антикризисным

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Казалось бы, богатому человеку жить бы да радоваться. Заработал миллион долларов — ставишь свою семью на обслуживание в мультисемейный офис. Отложил 10 миллионов евро — и у твоей семьи собственный офис, управляющий ее благосостоянием. Не жизнь, а малина. Однако ж нет: богатого бизнесмена преследуют многочисленные проблемы и невзгоды, от которых могут уберечь только высококвалифицированные консультанты. «Фонтанка» провела первую юридическую онлайн-дискуссию «Private Wealth. Как защитить бизнес от семьи, а семью — от бизнеса» с прямой трансляцией на Youtube-канале. Собравшиеся эксперты обсудили законодательство и практику в части разводов и раздела имущества бизнесменов, наследования бизнеса и его аудита в интересах бенефициара. Саму дискуссию можно посмотреть в записи на Youtube.

Развод в Москве и Петербурге Дела о разделе имущества состоятельных супругов часто становятся весьма громкими. Причем, как отметила Ксения Иванова, партнер адвокатской коллегии «Ивановы и партнеры», многие проблемы между супругами, один из которых владеет бизнесом, а второй пользуется благами этого владения, решает брачный договор. Но при разводе и разделе имущества эта правовая конструкция нередко становится предметом оспаривания со стороны второго супруга: мол, он существенно ухудшает его (ее) положение. — Я бы хотела поговорить не о том, как защитить имущество состоятельного супруга от раздела, как его спрятать — тут есть множество способов и достаточно экспертов, которые с удовольствием проконсультируют богатого супруга на эту тему, — заявила Ксения Иванова. — Как судебный эксперт, я хотела бы пояснить некоторые неоднозначные вопросы судебной практики. Развод — он един и триедин. Когда есть дети, возникает вопрос алиментов и определения порядка общения с детьми и их места жительства. Эти проблемы нельзя недооценивать, потому что именно они влияют на последующий раздел имущества супругов.

Ксения, как известно «Фонтанке», весьма поднаторела в этом вопросе: она играла и в защите, и в нападении, и за жен, и за мужей, так что к ее обобщениям стоит прислушаться. Например, разница в подходах к разделу имущества есть не только в России или Европе, но даже в Москве и Петербурге — несмотря на то, что оба города подчиняются единому законодательству. На ход «боевых действий» повлияла и налоговая амнистия — теперь у супруги имеется возможность получить всю информацию о зарубежных счетах своего благоверного, об остатках на этих счетах и контролируемых офшорных фирмах. Поэтому, когда бизнесмен подает декларацию о своих иностранных счетах и КИКах, он должен либо скорее заключать брачный договор, либо смириться с тем, что вся эта информация — где, в каких банках и в каком количестве лежат его деньги — окажется в доступе его супруги, полагает Ксения Иванова. Подробнее о нюансах разводов богатых можно почитать здесь. Бывший помощник бухгалтера Но чтобы делить бизнес, надо точно знать, что он представляет. По словам Марины Горлачевой, партнера CLC, сейчас будет особенно популярен инициативный аудит бизнеса в интересах его собственника — хотя бы потому, что открылись Мальдивы, и собственники среднего и крупного бизнеса наконец-то могут покинуть загородные дома и погреться на островных пляжах, в то же время имея всю информацию о деятельности своих компаний от привлеченных ими независимых ревизоров.

— Как правило, все предприниматели знают, что у них есть аудиторская компания, которую они выбрали на общем собрании, и она ежегодно должна проводить аудиторские проверки, — рассказала Марина Горлачева. — Но если вы спросите любого предпринимателя, знает ли он своих аудиторов, подавляющее большинство ответит примерно одинаково: да, весной к нам приходят какие-то женщины и с нашими бухгалтерами обсуждают, как правильно платить налоги. Такой вот обывательский подход. Между тем, именно собственникам бизнеса, участникам общества, надо в числе первых интересоваться и компетенцией аудиторов и результатами аудиторской проверки компаний, потому что, если в обществе будут обнаружены признаки неплатежеспособности, любые недостатки или искажения бухгалтерской отчетности могут быть расценены как недобросовестное поведение бенефициаров бизнеса с самыми серьезными последствиями для них лично. По словам эксперта, время, когда аудиторы были «помощниками» бухгалтеров, ушло. Сегодня такие специалисты должны быть консультантами самих бенефициаров бизнеса. А те должны знать своих аудиторов, понимать их компетенцию и учитывать результаты проверок в предпринимательской деятельности. Аудиторы будут полезны и для принятия управленческих решений, и для того, чтобы вовремя выйти из бизнеса, продав долю партнерам или третьим лицам по справедливой цене (определить которую поможет именно аудит). А может, наоборот, чтобы прикупить акций или долей, имея в виду наметившуюся перспективу роста. Наконец, если между партнерами наступил разлад (а в эпоху смены поколений, когда дети тех, кто в 90-е и нулевые строил компании, вернулись из Гарвардов и Стэнфордов и хотят перестроить их в соответствии с полученными там знаниями, это не редкость) именно аудиторы помогут поделить бизнес так, чтобы начинать потом не с нуля. Полностью прочитать текст выступления Марины Горлачевой можно здесь.

Шесть козырей в кармане Тему банкротства (с одной стороны) и разводов (с другой стороны) продолжил Роман Чистяков, юрист бюро «Григорьев и партнеры» (полностью его доклад доступен здесь). Он решил обобщить практику оспаривания в судах разных хитростей, на которые идут бизнесмены, когда их вторая половинка оказывается в процедуре несостоятельности. — Сегодня обрастает практикой институт семейного банкротства, поэтому перед предпринимателями, чьи супруги начинают копить долги, стоит серьезный вопрос защиты бизнеса, — пояснил Роман Чистяков. — Если жена уйдет в банкротство, это может больно ударить по бизнесу мужа. И я предлагаю обсудить те способы защиты, которые сейчас используются в таких случаях участниками делового оборота в предбанкротный период. Возможно, это поможет задуматься и владельцам бизнеса, и потенциальным их кредиторам в деле о банкротстве. По словам Романа, первый способ — банально переписать компании на третьих лиц. Второй — обратиться в суд с ходатайством об исключении доли из конкурсной массы. Третий — внести в устав компании запрет или требование согласия на отчуждение долей. Четвертый — увеличить уставной капитал общества с целью размыть долю, подлежащую разделу. Пятый — подать иск о разделе совместно нажитого имущества до возбуждения дела о банкротстве или просто заключить брачный договор. Роман рассказал о последней судебной практике по каждому из этих способов и посоветовал тщательно взвешивать все обстоятельства, выбирая один из них для защиты от кредиторов.

О вечном и бренном Если с браком у бизнесменов уже все понятно, а банкротство не грозит, то самое время задуматься о смене поколений не в переносном, а в прямом смысле — о наследовании бизнеса. — Проблематика наследования бизнеса — долей, акций и просто имущества, используемого в бизнесе, — существует прежде всего общеправовая. Как все, наверное, знают, существуют два вида наследования: по закону и по завещанию, — рассказал Михаил Бойцов, управляющий партнер юридической фирмы 4R-Group. — Логично предположить, что большинство бизнесменов хотело бы, чтобы их бизнес продолжил свое существование и развитие в дальнейшем, и рассчитывают прежде всего на завещание. Однако оно не гарантирует получение всего наследства, и даже всего завещанного имущества не обещает. Впрочем, помимо завещания для защиты интересов бизнес-партнеров есть такие инструменты, как завещательный отказ или завещательное возложение. По завещательному отказу наследодатель может возложить на одного из наследников обязанность имущественного характера в пользу любого лица: например, сдавать в аренду имущество в пользу ООО. По завещательному возложению наследников можно обязать, например, голосовать определенным образом на общем собрании участников ООО или акционеров.

Михаил подробно остановился на каждом способе, а также рассказал о проблемах вхождения наследников в капиталы компаний или получения действительной стоимости этих долей. Полностью его точку зрения можно прочитать здесь. В итоге дискуссия, которая планировалась как обсуждение рынка VIP-услуг для самых богатых, незаметно перешла в обсуждение проблем, о которых богатые сегодня чаще всего плачут. Например, владельцы офшорных компаний и счетов в этом году сильно перенервничали из-за денонсации и затем ренонсации Россией соглашений об избежании двойного налогообложения с Кипром. А те, кто успел воспользоваться амнистией капиталов и вернул деньги в страну, наоборот, радостно потирали руки. Перед многими бухгалтерами средних и небольших компаний в последнее время все острее встает вопрос обоснования коммерческой необходимости покупки в лизинг премиальных автомобилей, яхт, самолетов и прочих предметов роскоши, которыми де-факто пользуются владельцы бизнеса. Вопросы об этих приобретениях им сегодня задают люди в погонах, в мантиях или просто в штатском. И не всегда удовлетворяются объяснением, что три Maserati компании потребовались для того, чтобы арендаторы бизнес-центра думали, что у нее все хорошо. Павел Горошков, специально для «Фонтанки.ру»