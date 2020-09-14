Легитимность президента, вакцина, открытие границ. О чём ещё говорили Путин и Лукашенко с глазу на глаз

«Оба президента условились поручить руководителям соответствующих ведомств подготовить предложения по снятию ограничительных мер в сфере транспорта. То есть, по восстановлению транспортного сообщения между Россией и Белоруссией», - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по итогам встречи лидеров двух стран в Сочи 14 сентября.

Владимир Путин и Александр Лукашенко с глазу на глаз обсудили двусторонние связи, торгово-экономическое сотрудничество и договорились, что ограничения в сфере транспорта необходимо снимать в ближайшее время.

По словам Пескова, предметный разговор на эту тему начнут в ближайшее время, пишет газета «Ведомости». Представитель Кремля отметил, что на переговорах президенты «фактически сидели вдвоем» и беседовали с глазу на глаз.



Отдельно остановились на участии Белоруссии в третьем этапе испытания российской вакцины, и Путин поручил подготовить первую партию препарата для поставки в республику.



Главы государств также договорились активизировать работу ключевых отраслевых предприятий с учётом того, что из-за пандемии товарооборот между странами существенно сократился.



«Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь и является визави президента (России Владимира) Путина в межгосударственных отношениях», - подытожил Песков. Он добавил, что несогласных с итогами выборов белорусов в России ценят и любят, однако решать такие вопросы лучше в правовом русле, а не в форме каких-то неконституционных процессов, пишет РИА Новости.



На встрече с Александром Лукашенко Владимир Путин также заявил, что Россия выделит Белоруссии кредит в размере 1,5 млрд рублей.

