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14.09.2020 21:04
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Легитимность президента, вакцина, открытие границ. О чём ещё говорили Путин и Лукашенко с глазу на глаз

Владимир Путин и Александр Лукашенко с глазу на глаз обсудили двусторонние связи, торгово-экономическое сотрудничество и договорились, что ограничения в сфере транспорта необходимо снимать в ближайшее время.

«Оба президента условились поручить руководителям соответствующих ведомств подготовить предложения по снятию ограничительных мер в сфере транспорта. То есть, по восстановлению транспортного сообщения между Россией и Белоруссией», - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по итогам встречи лидеров двух стран в Сочи 14 сентября.

По словам Пескова, предметный разговор на эту тему начнут в ближайшее время, пишет газета «Ведомости». Представитель Кремля отметил, что на переговорах президенты «фактически сидели вдвоем» и беседовали с глазу на глаз.

Отдельно остановились на участии Белоруссии в третьем этапе испытания российской вакцины, и Путин поручил подготовить первую партию препарата для поставки в республику.

Главы государств также договорились активизировать работу ключевых отраслевых предприятий с учётом того, что из-за пандемии товарооборот между странами существенно сократился.

«Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь и является визави президента (России Владимира) Путина в межгосударственных отношениях», - подытожил Песков. Он добавил, что несогласных с итогами выборов белорусов в России ценят и любят, однако решать такие вопросы лучше в правовом русле, а не в форме каких-то неконституционных процессов, пишет РИА Новости.

На встрече с Александром Лукашенко Владимир Путин также заявил, что Россия выделит Белоруссии кредит в размере 1,5 млрд рублей.

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Комментарии (8)

Урус-Баши
Поговорили и хорошо. Есть о чем поговорить двум гуманитариям. Один юрист, другой учитель истории. Очень интересный тандем для объединенного государства.
Жора  
А спросил, чей Крым?!!!
22ilves
Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь и является визави президента (России Владимира) Путина в межгосударственных отношениях», - подытожил Песков (с)

Т.е. мало Лукашенко себе нарисовал. Надо было 146% как принято у брата по разуму.
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