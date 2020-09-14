Концерт «Тайком» — группа «Сплин» представит Петербургу свой новый альбом

То, что коронавирус сотворил с графиками концертов, запомнится всем надолго. Вот, например, группа «Сплин» — в самом конце прошлого года коллектив выпустил новый альбом , но презентовать его в родном Петербурге музыкантам удастся только 26 сентября, спустя почти 9 месяцев после релиза. (16+)

Выступление состоится в «Севкабель Порту» — здесь Александр Васильев и компания сыграют не только первый после долгого перерыва сольник в Петербурге, но и полностью исполнят новый альбом «Тайком». Но, конечно, в сет-листе найдется место и для знакомых шлягеров разных лет, начиная от «Выхода нет» и заканчивая «Танцуй». Возможно, поклонники услышат также и самоизоляционную новинку — в апреле Васильев опубликовал песню с длинным названием «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите». Композиция полюбилась слушателям и входит в топ-10 по прослушиваниям на стриминговых сервисах наряду с такими бронебойными хитами, как «Орбит без сахара», «Романс» и другими. Особенно интересно, что в топах при этом нет ни одной песни с прошлогоднего альбома.

