В парадной на Есенина девушку прижал к ящикам несмелый насильник. Нужды у него было минимум две
Петербурженка смогла вырваться из рук онаниста, который пытался удовлетворить за ее счет свои сексуальные потребности в парадной жилого дома. Его спугнул крик.
Как стало известно «Фонтанке» 14 сентября, о нападении накануне около полуночи сообщил молодой человек потерпевшей. Якобы когда его возлюбленная забежала в квартиру, она рассказала о том, что какой-то человек у лифта показывал свои половые органы и тут же, целясь, справлял малую нужду. Сама 33-летняя петербурженка объяснила сотрудникам, что неизвестный мужчина подошел к ней в 10 парадной дома