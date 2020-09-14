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14.09.2020 10:21
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В парадной на Есенина девушку прижал к ящикам несмелый насильник. Нужды у него было минимум две

Петербурженка смогла вырваться из рук онаниста, который пытался удовлетворить за ее счет свои сексуальные потребности в парадной жилого дома. Его спугнул крик.

Как стало известно «Фонтанке» 14 сентября, о нападении накануне около полуночи сообщил молодой человек потерпевшей. Якобы когда его возлюбленная забежала в квартиру, она рассказала о том, что какой-то человек у лифта показывал свои половые органы и тут же, целясь, справлял малую нужду. Сама 33-летняя петербурженка объяснила сотрудникам, что неизвестный мужчина подошел к ней в 10 парадной дома № 12 по улице Есенина. Он напал сзади, задрал юбку и потащил к почтовым ящикам. Мужчина пытался ее трогать в интимных местах, но девушка закричала и вырвалась. Из примет она смогла перечислить средний рост, славянскую внешность, выбритое лицо и аккуратную одежду.

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Комментарии (4)

SERGEY111
После того как 33 х летняя девица закричала на всю парадную в замкнутом пространстве у несмелого шишкотряса появилась третья нужда .
BobCat2
Ну тут все очевидно. Это Обама! Он же обычно в парадных гадит. Видать за столько лет одичал без женской ласки. По камерам найти, поймать и совершить с ним тоже самое.
Mr_Pu
Очередной заголовок в перечень зубодробительных!
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