В парадной на Есенина девушку прижал к ящикам несмелый насильник. Нужды у него было минимум две

Петербурженка смогла вырваться из рук онаниста, который пытался удовлетворить за ее счет свои сексуальные потребности в парадной жилого дома. Его спугнул крик.



Как стало известно «Фонтанке» 14 сентября, о нападении накануне около полуночи сообщил молодой человек потерпевшей. Якобы когда его возлюбленная забежала в квартиру, она рассказала о том, что какой-то человек у лифта показывал свои половые органы и тут же, целясь, справлял малую нужду. Сама 33-летняя петербурженка объяснила сотрудникам, что неизвестный мужчина подошел к ней в 10 парадной дома № 12 по улице Есенина. Он напал сзади, задрал юбку и потащил к почтовым ящикам. Мужчина пытался ее трогать в интимных местах, но девушка закричала и вырвалась. Из примет она смогла перечислить средний рост, славянскую внешность, выбритое лицо и аккуратную одежду.

