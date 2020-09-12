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12.09.2020 14:19
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В Петербург после небольшого перерыва вернётся шторм

Штормовой ветер снова ожидается в Петербурге в воскресенье. Об этом 12 сентября предупреждает управление МЧС по городу, ссылаясь на прогнозы Северо-Западного Гидрометцентра.

Сообщается, что 13 сентября порывы ветра будут достигать 20 м/с, а в прибрежных районах — 23 м/с. Шторм будет сопровождаться осадками. По прогнозам синоптиков, в ночь на воскресенье будет идти дождь, днём ожидается переменная облачность с сильными порывами юго-западного ветра и температурой воздуха до +15 градусов.

Порывы ветра до 24 м/с 10 и 11 сентября отправили в больницы двоих. На мужчину упал кран-манипулятор на строительной площадке на Кондратьевском проспекте, а женщину задело сорванным козырьком торговой палатки. Непогода оказалась губительной и для 458 деревьев: среди прочих сломался вековой клён напротив Русского музея, а в ЦПКиО на Елагином острове не досчитались дуба, видевшего отмену крепостного права, и 90-летней липы.

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