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11.09.2020 08:59
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Шторм отправил в больницу двоих петербуржцев. Спасатели выезжали на заявки из-за непогоды более 400 раз

Бушевавший накануне шторм оказался разрушительным не только для деревьев и неустойчивых конструкций. После внезапной встречи со стихией медицинская помощь понадобилась двоим жителям Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС 11 сентября, в больницу № 3 в тяжелом состоянии попал 35-летний рабочий, которого придавило краном-манипулятором. Накануне сообщалось, что это произошло на стройплощадке на Кондратьевском проспекте. Из-под оборудования пострадавшего извлекали спасатели. По словам очевидцев, спецтехника завалилась на бок при погрузке на него бытовки. Работы совпали с сильным порывом ветра.

Еще одной пострадавшей стала 53-летняя женщина, которую ударило сорванным ветром козырьком торговой палатки. Врачи, осмотрев ее, диагностировали ушиб, рассечение и подозрение на сотрясение головного мозга. О ней позаботятся сотрудники Александровской больницы.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, за минувшие сутки спасатели выезжали для ликвидации последствий шторма 436 раз. Из них 313 выездов были связаны с падением деревьев или веток, 123 — с падением неустойчивых конструкций. Помимо этого, оказались повреждены 25 машин.

Проспект Большевиков, дом 51, корпус 3.
Проспект Большевиков, дом 51, корпус 3.Фото: Читательница «Фонтанки» Ирина
Улица Ярослава Гашека, 4.
Улица Ярослава Гашека, 4.Фото: Читательница «Фонтанки» Валентина

В городском чрезвычайном ведомстве также привели и другие данные. По информации комитета по благоустройству, было отработано 26 заявок: 24 падения деревьев и два падения ограждений. Жилищный комитет получил более двухсот обращений от горожан: 145 из них касались уборки территории от разбросанной ветром растительности, свыше полусотни были связаны с упавшими конструкциями.

Порывы ветра накануне достигали 23 метров в секунду. Одновременно с этим шел дождь. Из-за подъема уровня воды пришлось закрыть дамбу. Ее затворы снова были открыты уже только поздней ночью. К утру погода нормализовалась, а память о шторме сохранилась лишь в социальных сетях. «Фонтанка» показала, что натворила непогода в Петербурге.

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