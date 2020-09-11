Шторм отправил в больницу двоих петербуржцев. Спасатели выезжали на заявки из-за непогоды более 400 раз
Бушевавший накануне шторм оказался разрушительным не только для деревьев и неустойчивых конструкций. После внезапной встречи со стихией медицинская помощь понадобилась двоим жителям Петербурга.
Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС 11 сентября, в больницу № 3 в тяжелом состоянии попал 35-летний рабочий, которого придавило краном-манипулятором. Накануне сообщалось, что это произошло на стройплощадке на Кондратьевском проспекте. Из-под оборудования пострадавшего извлекали спасатели. По словам очевидцев, спецтехника завалилась на бок при погрузке на него бытовки. Работы совпали с сильным порывом ветра.
Еще одной пострадавшей стала 53-летняя женщина, которую ударило сорванным ветром козырьком торговой палатки. Врачи, осмотрев ее, диагностировали ушиб, рассечение и подозрение на сотрясение головного мозга. О ней позаботятся сотрудники Александровской больницы.
По данным ГУ МЧС по Петербургу, за минувшие сутки спасатели выезжали для ликвидации последствий шторма 436 раз. Из них 313 выездов были связаны с падением деревьев или веток, 123 — с падением неустойчивых конструкций. Помимо этого, оказались повреждены 25 машин.
В городском чрезвычайном ведомстве также привели и другие данные. По информации комитета по благоустройству, было отработано 26 заявок: 24 падения деревьев и два падения ограждений. Жилищный комитет получил более двухсот обращений от горожан: 145 из них касались уборки территории от разбросанной ветром растительности, свыше полусотни были связаны с упавшими конструкциями.
Порывы ветра накануне достигали 23 метров в секунду. Одновременно с этим шел дождь. Из-за подъема уровня воды пришлось закрыть дамбу. Ее затворы снова были открыты уже только поздней ночью. К утру погода нормализовалась, а память о шторме сохранилась лишь в социальных сетях. «Фонтанка» показала, что натворила непогода в Петербурге.