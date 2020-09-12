Ураган в Петербурге повалил дуб, заставший отмену крепостного права, и липу, росшую при Сталине
После недавнего урагана сотрудники парка ЦПКиО на Елагином острове в Петербурге не досчитались 20 деревьев, три из которых были особенно ценными. Ветер сломал 160-летний дуб, который застал отмену крепостного права и правление Александра II, и ещё один дуб, возраст которого исследователи оценивают как минимум в 150 лет. Непогоду не пережила и 90-летняя липа: обхват её ствола был 75 сантиметров. Сообщение об этом опубликовали сотрудники парка в социальных сетях вечером 11 сентября.
В ЦПКиО отметили, что во время сильного ветра деревья с большой кроной не справляются чаще других: их буквально выворачивает из земли.
Шторм в ночь с 10 на 11 сентября повалил 458 деревьев. На проезжую часть рухнул клён, который почти век рос в Михайловском сквере напротив Русского музея. Распиливать, вывозить его и восстанавливать автомобильное движение пришлось экстренной бригаде.