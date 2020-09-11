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11.09.2020 19:35
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Более жёсткий яд и смерть на борту самолёта. Spiegel раскрыл данные немецкой разведки по делу Навального

Яд, который якобы был использован против Алексея Навального, был сложнее и новее ранее известных форм нейротоксина «Новичок». Об этом 11 сентября сообщает Der Spiegel.

Как пишет издание, такое заявление было сделано на прошлой неделе в ходе секретного совещания директором Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Калем. По его данным, обнаруженное в организме Навального вещество является «более жёсткой» вариацией «Новичка».

Утверждается, что это укрепило правительство Германии в версии причастности российских спецслужб к состоянию Навального, поскольку чем сложнее и новее состав яда, тем сложнее получить его без помощи госаппарата. По замыслу преступников, оппозиционер якобы должен был умереть на борту самолёта.

Согласно информации издания, на прошлых выходных в Берлин уже приезжала делегация ОЗХО, которой передали образцы взятых у Навального проб для дальнейшего расследования. Следы отравляющего вещества из группы «Новичок» нашли в образцах кожи, крови и мочи пациента.

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 7 сентября вывели из комы, в которой он находился с 20 августа. Оппозиционера госпитализировали с самолёта Томск — Москва и после двух дней в омской больнице перевезли в клинику в Германии. Согласно заключению лаборатории бундесвера, в организме пациента обнаружены следы яда из группы «Новичок». В России по факту госпитализации Навального проводят доследственную проверку.

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Комментарии (30)

asly
Вы ерунду-то не пишите. Кого предупреждать, пилота и врачей? Чтобы на следующий день врач написал в фэйсбуке "мне позвонили из фсб и сказали Навального не лечить, вот запись разговора"? Вы представляете, что тогда скажут Трамп и Меркель?
У песковых вся надежда была, что "вещество" не найдут, они поэтому и повторяли через слово "нет вещества - нет разговора".
change_it
тут я смотрю ну столько разных "мнений" в комментах. Но, наверное, абсолюно все будут согласны вот с чем: кто бы и почему .то ни сделал, это ублюдок. И если ему давали приказ, то давший приказ - тоже ублюдок. Потому что никто, кроме ублюдков, людей не травит.
simak
Встал из комы, помочился в баночку и дальше лёг в кому.
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