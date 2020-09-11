Более жёсткий яд и смерть на борту самолёта. Spiegel раскрыл данные немецкой разведки по делу Навального
Яд, который якобы был использован против Алексея Навального, был сложнее и новее ранее известных форм нейротоксина «Новичок». Об этом 11 сентября сообщает Der Spiegel.
Как пишет издание, такое заявление было сделано на прошлой неделе в ходе секретного совещания директором Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Калем. По его данным, обнаруженное в организме Навального вещество является «более жёсткой» вариацией «Новичка».
Утверждается, что это укрепило правительство Германии в версии причастности российских спецслужб к состоянию Навального, поскольку чем сложнее и новее состав яда, тем сложнее получить его без помощи госаппарата. По замыслу преступников, оппозиционер якобы должен был умереть на борту самолёта.
Согласно информации издания, на прошлых выходных в Берлин уже приезжала делегация ОЗХО, которой передали образцы взятых у Навального проб для дальнейшего расследования. Следы отравляющего вещества из группы «Новичок» нашли в образцах кожи, крови и мочи пациента.
Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 7 сентября вывели из комы, в которой он находился с 20 августа. Оппозиционера госпитализировали с самолёта Томск — Москва и после двух дней в омской больнице перевезли в клинику в Германии. Согласно заключению лаборатории бундесвера, в организме пациента обнаружены следы яда из группы «Новичок». В России по факту госпитализации Навального проводят доследственную проверку.