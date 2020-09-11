Более жёсткий яд и смерть на борту самолёта. Spiegel раскрыл данные немецкой разведки по делу Навального

Яд, который якобы был использован против Алексея Навального, был сложнее и новее ранее известных форм нейротоксина «Новичок». Об этом 11 сентября сообщает Der Spiegel.

Как пишет издание, такое заявление было сделано на прошлой неделе в ходе секретного совещания директором Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Калем. По его данным, обнаруженное в организме Навального вещество является «более жёсткой» вариацией «Новичка».

Утверждается, что это укрепило правительство Германии в версии причастности российских спецслужб к состоянию Навального, поскольку чем сложнее и новее состав яда, тем сложнее получить его без помощи госаппарата. По замыслу преступников, оппозиционер якобы должен был умереть на борту самолёта.