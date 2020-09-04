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04.09.2020 16:22
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Der Spiegel: Следы яда нашли в образцах кожи, крови и мочи Навального. А также на бутылке, из которой он пил после отравления

Следы отравляющего вещества из группы «Новичок» нашли в образцах кожи, крови и мочи Алексея Навального. Исследование проводилось лабораторией бундесвера (армии ФРГ) по просьбе клиники Charite, где проходит лечение основатель Фонда борьбы с коррупцией. Об этом 4 сентября сообщает Der Spiegel.

Как пишет немецкое издание, результаты анализов были представлены на закрытой встрече с членами бундестага (парламента ФРГ). Их якобы озвучил государственный секретарь по вопросам обороны Герд Хуфе.

По данным Der Spiegel, следы отравляющего вещества в перечисленных образцах были минимальны, но результаты их исследования заслуживают доверия.

Немецкое издание со ссылкой на источники сообщает, что яд был найден и на бутылке, которая была у госпитализированного с собой и которую передали врачам Charite. По предварительной информации, он пил из нее уже после отравления.

Лаборатория бундесвера накануне обнаружила в организме Навального следы отравляющего вещества из группы «Новичок». В НАТО назвали случившееся вопиющим нарушением международного права и заявили, что это не останется без реакции. Глава МВД России не усмотрел ничего криминального в сложившейся ситуации.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.

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Комментарии (4)

prosto262130721
"яд был найден и на бутылке, которая была у госпитализированного с собой и которую передали врачам Charite. По предварительной информации, он пил из нее уже после отравления."
Как установили, что пил он из этой бутылки уже после отравления?
Может, бутылка отраву и содержала?
260638651
ОК, в чём проблема предоставить эти результаты Генпрокуратуре РФ?
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