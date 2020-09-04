Der Spiegel: Следы яда нашли в образцах кожи, крови и мочи Навального. А также на бутылке, из которой он пил после отравления

Следы отравляющего вещества из группы «Новичок» нашли в образцах кожи, крови и мочи Алексея Навального. Исследование проводилось лабораторией бундесвера (армии ФРГ) по просьбе клиники Charite, где проходит лечение основатель Фонда борьбы с коррупцией. Об этом 4 сентября сообщает Der Spiegel.



Как пишет немецкое издание, результаты анализов были представлены на закрытой встрече с членами бундестага (парламента ФРГ). Их якобы озвучил государственный секретарь по вопросам обороны Герд Хуфе.



По данным Der Spiegel, следы отравляющего вещества в перечисленных образцах были минимальны, но результаты их исследования заслуживают доверия.

