Пьяная жительница Кунгура села за руль, сбила свою 6-летнюю дочь и скрылась

В Пермском крае суд вынес приговор жительнице Кунгура, которая сбила на автомобиле собственную дочь. Девочка получила серьезные травмы, а ее нетрезвая мать скрылась с места ДТП.



Как сообщает 11 сентября пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, в июне 2020 года 28-летняя жительница Кунгура купила автомобиль ВАЗ-2110. В автошколе она при этом не обучалась и водительских прав не имела. Управлять машиной ее учил сожитель, у которого тоже никогда не было водительского удостоверения.

Спустя неделю после покупки «Лады» женщина вместе с гражданским мужем и детьми приехала в гости к знакомым. Там она выпила, поругалась с сожителем и решила поехать кататься на машине. Сдавая назад, женщина сбила свою 6-летнюю дочь, нанеся ей тяжкие телесные повреждения, после чего скрылась с места ДТП. Пострадавшего ребенка позже в больницу привезла родственница, у девочки диагностировали перелом ноги и оказали медицинскую помощь.