Без причуд и снобизма. В ОНК рассказали о поведении Ефремова в изоляторе

Приговорённый к восьми годам лишения свободы актёр Михаил Ефремов не доставляет хлопот ни руководству московского СИЗО-5, ни сокамерникам. Об этом 11 сентября сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.



Как рассказала Меркачева в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, претензий к заключённому на данный момент не было, свой статус он ничем не выделяет.



«Он не был снобом, он не вел себя как-то вызывающе, не требовал к себе особого внимания, это важно», — приводит слова Меркачевой РИА Новости.

