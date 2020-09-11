Без причуд и снобизма. В ОНК рассказали о поведении Ефремова в изоляторе
Приговорённый к восьми годам лишения свободы актёр Михаил Ефремов не доставляет хлопот ни руководству московского СИЗО-5, ни сокамерникам. Об этом 11 сентября сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Как рассказала Меркачева в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, претензий к заключённому на данный момент не было, свой статус он ничем не выделяет.
«Он не был снобом, он не вел себя как-то вызывающе, не требовал к себе особого внимания, это важно», — приводит слова Меркачевой РИА Новости.
Ефремов находится в СИЗО-5 «Водник». Около недели ему предстоит провести в карантине в восьмиместной камере с двумя соседями. Это граждане России и Белоруссии. В камере есть чайник, телевизор и свежий ремонт. Актёр уже встретился с начальником изолятора и, как отметили в ОНК, нашёл с ним общий язык. Приносить пользу он будет чтением пьес некоторым заключённым и сотрудникам СИЗО-5.
В изоляторе Ефремов успел отказаться от услуг адвоката Эльмана Пашаева. По словам самого защитника, отказом от дальнейшего сотрудничества он практически принёс себя в жертву «хорошей жизни», о которой говорили актёру члены ОНК во время одного из визитов.
Суд постановил, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee актер выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и совершил столкновение с грузовиком. Водитель грузовика Сергей Захаров не имел возможности избежать ДТП и от полученных травм скончался в больнице.
На последнем заседании по делу о смертельном ДТП Ефремов признал вину, «если» сделал, действительно, он. Обвинение просило 11 лет лишения свободы, суд в итоге приговорил актёра к 8 годам колонии общего режима.