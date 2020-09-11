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11.09.2020 13:53
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Без причуд и снобизма. В ОНК рассказали о поведении Ефремова в изоляторе

Приговорённый к восьми годам лишения свободы актёр Михаил Ефремов не доставляет хлопот ни руководству московского СИЗО-5, ни сокамерникам. Об этом 11 сентября сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Как рассказала Меркачева в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, претензий к заключённому на данный момент не было, свой статус он ничем не выделяет.

«Он не был снобом, он не вел себя как-то вызывающе, не требовал к себе особого внимания, это важно», — приводит слова Меркачевой РИА Новости.

Ефремов находится в СИЗО-5 «Водник». Около недели ему предстоит провести в карантине в восьмиместной камере с двумя соседями. Это граждане России и Белоруссии. В камере есть чайник, телевизор и свежий ремонт. Актёр уже встретился с начальником изолятора и, как отметили в ОНК, нашёл с ним общий язык. Приносить пользу он будет чтением пьес некоторым заключённым и сотрудникам СИЗО-5.

В изоляторе Ефремов успел отказаться от услуг адвоката Эльмана Пашаева. По словам самого защитника, отказом от дальнейшего сотрудничества он практически принёс себя в жертву «хорошей жизни», о которой говорили актёру члены ОНК во время одного из визитов.

Суд постановил, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee актер выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и совершил столкновение с грузовиком. Водитель грузовика Сергей Захаров не имел возможности избежать ДТП и от полученных травм скончался в больнице.

На последнем заседании по делу о смертельном ДТП Ефремов признал вину, «если» сделал, действительно, он. Обвинение просило 11 лет лишения свободы, суд в итоге приговорил актёра к 8 годам колонии общего режима.

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Комментарии (4)

199046596
А все арестанты, заезжая на "Водник", знакомятся с хозяином? Начальник СИЗО любит пообщаться с всеми поступающими ЗК? Второе: Михаил будет читать пьесы для сотрудников изолятора, которые уже освободились после трудов праведных? Или во время их несения службы на государя?... А какие некоторые заключенные будут слушать его выступления? Какие именно? Козлы из хозотряда? Или просто порядочный арестант может постучаться в кормушку и попроситься на концерт? Третье: а афиши где будут развешивать? Или по громкой связи объявлять о предстоящем представлении? Много вопросов...
baddancer
Гнев террана за неудавшееся отравление Навального, обрушилось на непьющего Ефремова. ТакЪ вижу!
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