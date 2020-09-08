«Они нашли для него занятие, чтобы приносить пользу». Ефремов будет читать пьесы сидельцам и сотрудникам ФСИН

«[Ефремов] встречался с начальником изолятора. Они нашли общий язык. И уже договорились, что Ефремов прочитает пьесу «Пар», для хозотряда, который здесь есть и для сотрудников. Они нашли для него занятие, чтобы приносить пользу, - сказала Литвинович в видеозаписи для своих читателей. - Состояние у него нормальное, ко всему относится философски. На ужин сегодня давали жареную селёдку с картофельным пюре. Чай и хлеб».

Актёр Михаил Ефремов, приговорённый 8 сентября к 8 годам лишения свободы за смертельное ДТП, будет читать пьесы некоторым заключённым и сотрудникам СИЗО-5. Об этом в своём facebook сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович сразу после посещения Ефремова вечером во вторник.

Ефремову сделали все необходимые анализы, чувствует себя актёр, который может выйти на свободу в 2028 году, хорошо, уточнила правозащитник.

«Анализ на коронавирус, флюорография. Ему померили давление, сделали ЭКГ. Врач с ним поговорила. Кардиограмма у него хорошая, давление нормальное. Чувствует он себя нормально. После этого с ним разговаривала психолог. Его отвели в камеру карантина, где он будет находиться около недели», - добавляет Литвинович.

Камера Михаила Ефремова может принимать одновременно восемь человек, но пока кроме артиста там ещё двое мужчин. Один гражданин России, второй гражданин Белоруссии. Камера отремонтирована, в ней есть телевизор и чайник. «Он попал в неплохое СИЗО по сравнению с другими», - рассказывает член ОНК.

В комментарии «Фонтанке» Марина Литвинович уточнила, что пьесу «Пар» специально для Михаила Ефремова написал его друг Иван Охлабыстин.

«Я в самоизоляции написал Мише Ефремову пьесу, которую он должен был ставить после пандемии. За две недели до этой катастрофы он, как чувствовал, попросил ее поставить Гарика Сукачева. Пьеса называется «Пар». Мишей прямо перед пандемией была мне поставлена такая задача: в воздухе царит некая неопределенность и ощущение грядущей катастрофы по разным причинам – меняется климат, какие-то политические конфликты в обществе. Он хотел, чтобы в пьесе было передано движение в пропасть, ощущаемое персонажами», - рассказал ранее Иван Охлобыстин агентству «РИА Новости».