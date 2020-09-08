Молчать — больно, а говорить — еще больнее. Почему «звездные» соцсети не комментируют приговор Ефремову

Актер Михаил Ефремов приговорен к 8 годам колонии за смертельное ДТП. Коллеги Ефремова комментируют приговор скупо, еще более сдержаны они в социальных сетях. Диапазон реакций — от выпадов в адрес адвоката Эльмана Пашаева до высказываний о Ефремове как друге в прошедшем времени.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Близкий друг Ефремова Иван Охлобыстин поддерживал его на протяжении всего судебного процесса, а незадолго до приговора даже обратился к президенту Путину с просьбой о помиловании Ефремова. Звезда сериала «Интерны» объяснил, что для него это — единственный способ «спасти близкого человека». В день оглашения приговора Охлобыстин был рядом с Ефремовым — он пришел в зал суда, чтобы поддержать обвиняемого. Когда из уст судьи прозвучали роковые слова о восьми годах в колонии, Охлобыстин опубликовал эмоциональный и лаконичный пост в своем Instagram-аккаунте. Он разместил фото голливудского актера Хоакина Феникса в образе Джокера с разбитым, окровавленным лицом. Под картинкой стояла подпись: «Ну, что, все довольны!? 8 лет». Не известно, какой именно смысл автор вкладывал в эту публикацию, ведь образ Джокера из одноименного фильма ассоциируется с хаосом и насилием. Спустя пару часов Охлобыстин удалил свой пост.



Ксения Собчак отреагировала в своем Телеграм-канале более определенно. «Мое мнение-если бы не было афериста Пашаева и всех этих изменений показаний - было бы 4-5 лет, и тихо бы через 2-3 года вышел бы по УДО, когда вся «пена» бы успокоилась, с достоинством выдержав испытание и полностью раскаявшись. Сил семье и самому Мише пережить это все», - написала телеведущая, которой на поворотах своей биографии приходилось бывать и актрисой. Позже Собчак развила свою мысль: «То есть вот такой жесткий приговор, 8 лет (обычно по этой статье дают 4-5 лет) это дело рук адвоката Пашаева и тех кто предложил его нанять. В итоге Ефремов получил самое жесткое наказание и еще своими показаниями настроил против себя кучу людей. Уверена, что Миша, по наивности, кого-то послушал и поверил что Пашаев поможет и надо его слушаться. И вот итог. Жалко , что за обещания аферистов не сажают ( Думаю Миша не мог смирится что какой-то реальный срок придется получить и от этого все это безумие. А вариант выйти через пару лет по удо при сроке в 5 был.... а теперь его нет». (орфография и пунктуация автора сохранены, прим.ред.)



Актер театра и кино и известный светский балагур Станислав Садальский опубликовал у себя в Инстаграм детское фото Миши Ефремова. Судя по комментарию, автор считает приговор ангажированным. «В наших судах России, какое решение кому бы не было вынесено, все несправедливо, - написал Садальский. - Судьи не самостоятельны.... ну согласитесь, при чем по любому вопросу! Судить всех, правых и виноватых, будет история; и, как это принято в нашей стране, неоднократно… Ее вердикт каждый раз будет зависеть от предпочтений людей, оказавшихся у власти, и будет пересматриваться с их сменой.»

Сергей Шнуров по своему обыкновению прошелся по горячей теме в стихотворной форме. Шоумен в нескольких строфах умудрился назвать Ефремова бывшим другом, пожурить за алкоголизм и похвалить самого себя: «Бухали. Да. Были года./ Угар всенощный и буза./ С тобой ведь мог бы быть тогда.../ Но, я нажал на тормоза./ Из бара ты бежал в магаз,/ Вонзив в себя бухла кинжал./ На всех парах давил на газ/ Последовательно гнал и жал».

Режиссер Кирилл Серебренников, который не понаслышке знает, что такое судебное преследование, разместил в своем Инстаграме фото православных куполов, а комментарий завершил буддистской мантрой «Ом мани пеме хунг».

«Я сопереживаю Мише Ефремову, которого приговорили к 8 годам колонии. Я многие годы знаю его, его семью... - написал Серебренников. - Трагедия, которая произошла по вине Миши, авария, в которой погиб человек - это ужасно, это очень горько, очень больно. Самый высший судья ему теперь - он сам, и я могу представить, что чувствует сейчас Миша. Пусть с ним будут сегодня рядом все его зрители, которые знают и ценят его талант, его семья, его друзья. Надо справиться с этим. Надо помочь друг другу - без злобы, без злорадства, без кликушества. Просто помолчать и подумать об этих двоих - о человеке, которого уже нет, и о человеке, которому очень и очень плохо. Переснять этот дубль нельзя. Мёртвому, к огромному сожалению, уже не помочь. Живому нужна поддержка».

Писатель Александр Цыпкин подошел к проблеме предметно и изучил похожие судебные кейсы о смертельных ДТП.



«История закончилась логично и ожидаемо. (Хотя есть апелляция), - лаконично прокомментировал Цыпкин. - Надеюсь, все истерившие, что Михаил уйдет от наказания, успокоились и теперь наконец-то счастливы. Дали, кстати, много». Далее следуют примеры — максимальный срок по похожим делам составил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. «Не садитесь за руль даже после одной рюмки», - подытожил автор.

«Михаил Олегович! Ты должен через это пройти... И все мы тоже...», - написал в Инстаграме актер Гоша Куценко. А в коротеньком видеоролике добавил: «Молчать сложно, больно. И говорить больно».