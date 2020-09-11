КХЛ перенесла пять матчей «Йокерита». Финны сели на карантин из-за страха заболеть коронавирусом

Хоккеисты финского клуба «Йокерит» помещены в двухнедельный карантин из-за контакта с зараженными игроками нижнекамского «Нефтехимика». Как сообщили в пресс-службе КХЛ в пятницу, 11 сентября, в связи с этим были перенесены ближайшие пять матчей с участием финской команды, включая сегодняшнюю игру с казанским «Ак Барсом».

«Йокерит» 9 сентября провел матч в Хельсинки против «Нефтехимика» (6:0). Спустя сутки сразу семеро игроков нижнекамцев сдали положительные тесты на коронавирус.

Ранее «Йокерит» получил техническое поражение за отказ от участия в матче с минским «Динамо» в столице Белоруссии.