FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
11.09.2020 13:05
0
Печать

КХЛ перенесла пять матчей «Йокерита». Финны сели на карантин из-за страха заболеть коронавирусом

Хоккеисты финского клуба «Йокерит» помещены в двухнедельный карантин из-за контакта с зараженными игроками нижнекамского «Нефтехимика». Как сообщили в пресс-службе КХЛ в пятницу, 11 сентября, в связи с этим были перенесены ближайшие пять матчей с участием финской команды, включая сегодняшнюю игру с казанским «Ак Барсом».

«Йокерит» 9 сентября провел матч в Хельсинки против «Нефтехимика» (6:0). Спустя сутки сразу семеро игроков нижнекамцев сдали положительные тесты на коронавирус.

Ранее «Йокерит» получил техническое поражение за отказ от участия в матче с минским «Динамо» в столице Белоруссии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний