Тимошенко вылечилась от COVID-19

Лидер украинской партии и парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко вылечилась от коронавируса. Очередной сделанный ею тест показал отрицательный результат, сообщила 11 сентября ее пресс-секретарь Марина Сорока.
«Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе», — написала представительница Тимошенко в Facebook.
О заболевании Юлии Тимошенко коронавирусом стало известно в конце лета. Тогда сообщалось, что она находится в тяжелом состоянии, ее подключали к аппарату ИВЛ. На некоторое время лидер партии и парламентской фракции «Батькивщина» выпала из политической жизни Украины. Вскоре появились слухи о ее уходе из большой политики, но их опровергли.