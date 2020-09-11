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11.09.2020 11:03
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Тимошенко вылечилась от COVID-19

Лидер украинской партии и парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко вылечилась от коронавируса. Очередной сделанный ею тест показал отрицательный результат, сообщила 11 сентября ее пресс-секретарь Марина Сорока.

«Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе», — написала представительница Тимошенко в Facebook.

О заболевании Юлии Тимошенко коронавирусом стало известно в конце лета. Тогда сообщалось, что она находится в тяжелом состоянии, ее подключали к аппарату ИВЛ. На некоторое время лидер партии и парламентской фракции «Батькивщина» выпала из политической жизни Украины. Вскоре появились слухи о ее уходе из большой политики, но их опровергли.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Прекрасная новость, очень рад за Юлию. Одна из не многих вменяемых и умных политиков на Украине.
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