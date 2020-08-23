Юлия Тимошенко, ее дочь и муж заболели коронавирусом

Народный депутат Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. По словам ее пресс-секретаря, она в тяжелом состоянии.



Информацию, которую распространили украинские СМИ 23 августа, на своей странице в Facebook подтвердила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока. Она сообщила, что депутат в тяжелом состоянии, у нее температура 39. «Борется», — кратко добавила Сорока. Также сообщается, что заражены супруг Тимошенко и ее дочь.



На Украине коронавирусом заразились почти 105 тысяч человек, 2271 из них умерли.

