Юлия Тимошенко, заболевшая коронавирусом, подключена к аппарату ИВЛ
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая на прошлой неделе попала в больницу с коронавирусом, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом 25 августа пишет РИА Новости.
Политика госпитализировали вместе с родными после того, как у нее поднялась температура. Врачи оценивают состояние Тимошенко как тяжелое. Дочь и зять, которые остаются под присмотром врачей, переносят болезнь в легкой форме.
Тимошенко проходит интенсивный курс терапии, который включает в себя комплекс мероприятий, направленных на устранение нарушений жизненно важных функций организма.
На Украине с начала пандемии зафиксировано 110 949 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 54 657 человек, умерли — 2362.