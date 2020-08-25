Юлия Тимошенко, заболевшая коронавирусом, подключена к аппарату ИВЛ

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая на прошлой неделе попала в больницу с коронавирусом, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом 25 августа пишет РИА Новости.



Политика госпитализировали вместе с родными после того, как у нее поднялась температура. Врачи оценивают состояние Тимошенко как тяжелое. Дочь и зять, которые остаются под присмотром врачей, переносят болезнь в легкой форме.



Тимошенко проходит интенсивный курс терапии, который включает в себя комплекс мероприятий, направленных на устранение нарушений жизненно важных функций организма.

