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25.08.2020 14:22
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Юлия Тимошенко, заболевшая коронавирусом, подключена к аппарату ИВЛ

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая на прошлой неделе попала в больницу с коронавирусом, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом 25 августа пишет РИА Новости.

Политика госпитализировали вместе с родными после того, как у нее поднялась температура. Врачи оценивают состояние Тимошенко как тяжелое. Дочь и зять, которые остаются под присмотром врачей, переносят болезнь в легкой форме.

Тимошенко проходит интенсивный курс терапии, который включает в себя комплекс мероприятий, направленных на устранение нарушений жизненно важных функций организма.

На Украине с начала пандемии зафиксировано 110 949 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 54 657 человек, умерли — 2362.

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Комментарии (5)

Piter Russo
Желаю побороть вирус и выздоровления Юлии Тимошенко.
Cashmare
пришла как-то старуха с косой к старухе с косой...
260881521
Почему врачи из Германии не прилетают?
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