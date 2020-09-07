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07.09.2020 17:57
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Тимошенко не собирается уходить из политики

Пресс-секретарь Юлии Тимошенко опровергла сообщения о ее уходе из политики 7 сентября 2020 года

В партии «Батькивщина» опровергли слухи об уходе Юлии Тимошенко из большой политики.

«Бред не комментирую», — заявила 7 сентября пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока в комментарии РИА «Новости».

По ее словам, сообщения СМИ не соответствуют действительности. Журналисты настаивали, что в начале следующего года Тимошенко объявит об уходе из политики. Якобы она встречалась с «очень влиятельным» человеком, что повлияло на ее решение.

Юлия Тимошенко в августе заразилась коронавирусом и не принимала участия в политической жизни страны.

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