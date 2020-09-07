Тимошенко не собирается уходить из политики

В партии «Батькивщина» опровергли слухи об уходе Юлии Тимошенко из большой политики.



«Бред не комментирую», — заявила 7 сентября пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока в комментарии РИА «Новости».

По ее словам, сообщения СМИ не соответствуют действительности. Журналисты настаивали, что в начале следующего года Тимошенко объявит об уходе из политики. Якобы она встречалась с «очень влиятельным» человеком, что повлияло на ее решение.

Юлия Тимошенко в августе заразилась коронавирусом и не принимала участия в политической жизни страны.