Минюст не оценил адвокатскую работу на процессе Михаила Ефремова. Наказать хотят не только Пашаева
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката
Министерство юстиции хочет лишить адвокатского статуса Эльмана Пашаева, который защищал актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом 10 сентября сообщается на сайте госоргана.
Вместе с представлением о прекращении статуса адвоката Пашаева, которое ушло в управление министерства по Республике Северная Осетия — Алания, в столичное управление направлено предложение возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского. Последний представлял интересы потерпевших.
«Оба представления будут направлены в связи с деятельностью данных адвокатов в рамках резонансного уголовного дела, связанного с дорожно-транспортным происшествием с участием актера Михаила Ефремова», — уточняет Минюст.
Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева на апелляции, заявив, что адвокат «подставил» его под суровый приговор. Сам юрист настаивает, что практически пожертвовал собой для «хорошей жизни» Ефремова. Несмотря на то что квалификационная комиссия Адвокатской палаты увидела в его действиях нарушение этики, проделанной работой Пашаев удовлетворён.
Суд постановил, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee актер выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и совершил столкновение с грузовиком. Водитель грузовика Сергей Захаров не имел возможности избежать ДТП и от полученных травм скончался в больнице.
На последнем заседании по делу о смертельном ДТП Ефремов признал вину, «если» сделал, действительно, он. Обвинение просило 11 лет лишения свободы, суд в итоге приговорил актёра к 8 годам колонии общего режима. В СИЗО-5 актёра планируют занять чтением пьес сидельцам и сотрудникам ФСИН.