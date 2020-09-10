Минюст не оценил адвокатскую работу на процессе Михаила Ефремова. Наказать хотят не только Пашаева

Министерство юстиции хочет лишить адвокатского статуса Эльмана Пашаева, который защищал актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом 10 сентября сообщается на сайте госоргана.



Вместе с представлением о прекращении статуса адвоката Пашаева, которое ушло в управление министерства по Республике Северная Осетия — Алания, в столичное управление направлено предложение возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского. Последний представлял интересы потерпевших.