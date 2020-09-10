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10.09.2020 12:40
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Самую большую шахту в России открыли в Якутии

Первую очередь крупнейшей в России шахты «Инаглинская» и обогатительной фабрики «Инаглинская-2» мощностью 6 млн тонн угля в год запустили в Нерюнгринском районе Якутии.

Как сообщает 10 сентября ТАСС, группа компаний «Колмар» реализует проект в две очереди с поэтапным увеличением добывающих мощностей до 12 млн тонн в год. Строительство фабрики и шахты на территории опережающего развития «Южная Якутия» велось при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Его инвестиции составили 4 млрд рублей.

Угледобывающая компания «Колмар» является якорным резидентом территории «Южная Якутия», владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля.

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