Первую очередь крупнейшей в России шахты «Инаглинская» и обогатительной фабрики «Инаглинская-2» мощностью 6 млн тонн угля в год запустили в Нерюнгринском районе Якутии.
Как сообщает 10 сентября ТАСС, группа компаний «Колмар» реализует проект в две очереди с поэтапным увеличением добывающих мощностей до 12 млн тонн в год. Строительство фабрики и шахты на территории опережающего развития «Южная Якутия» велось при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Его инвестиции составили 4 млрд рублей.
Угледобывающая компания «Колмар» является якорным резидентом территории «Южная Якутия», владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля.