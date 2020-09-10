Тяжелая техника работает на территории 35-го корпуса бизнес-парка «Полюстрово», об этом 10 сентября «Фонтанке» сообщают читатели. Ранее на фасаде здания на Свердловской набережной, 44Б, были замечены маячки.

На видео видно, что на объекте работает тяжелая техника. С меньшей части здания, которая ранее была скреплена с оставшейся маячками, местами удалена отделка. Работы, судя по кадрам, больше всего напоминают демонтаж последнего этажа.

По данным с публичной кадастровой карты, здание введено в эксплуатацию в 1967 году, но последний раз работы на нем проводились в марте 2020 года. Объект находится в управлении УК «Теорема». Ее управляющий Игорь Водопьянов не прояснил «Фонтанке» суть сегодняшних работ, но, по его словам, «все идет по плану».

