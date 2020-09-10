Тяжелая техника работает на территории одного из корпусов бизнес-парка «Полюстрово»
Тяжелая техника работает на территории 35-го корпуса бизнес-парка «Полюстрово», об этом 10 сентября «Фонтанке» сообщают читатели. Ранее на фасаде здания на Свердловской набережной, 44Б, были замечены маячки.
На видео видно, что на объекте работает тяжелая техника. С меньшей части здания, которая ранее была скреплена с оставшейся маячками, местами удалена отделка. Работы, судя по кадрам, больше всего напоминают демонтаж последнего этажа.
По данным с публичной кадастровой карты, здание введено в эксплуатацию в 1967 году, но последний раз работы на нем проводились в марте 2020 года. Объект находится в управлении УК «Теорема». Ее управляющий Игорь Водопьянов не прояснил «Фонтанке» суть сегодняшних работ, но, по его словам, «все идет по плану».
«Я имею право производить на своем частном объекте работы», — заявил он. Что касается сотрудников, которые работают в этом бизнес-центре, Игорь Водопьянов заверил, что они «все в безопасности». По его словам, люди вернутся к работе, как только компании, арендующие помещения, примут такое решение, поскольку на время пандемии их персонал работает удаленно.
Днем ранее читатели сообщили «Фонтанке», что из здания вывели находившихся там людей, потому что оно якобы пришло в движение.