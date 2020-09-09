Фасад корпуса бизнес-парка «Полюстрово» затрещал по швам, остававшихся в офисах эвакуировали
На фасаде 35-го корпуса бизнес-парка «Полюстрово» в Калининском районе Петербурга образовались трещины. Сотрудников офисов, расположенных в здании на Свердловской набережной, 44Б, эвакуировали днём 9 сентября.
Как сообщил «Фонтанке» источник, знакомый с ситуацией, трещины появляются не в первый раз, некоторое время назад фасад здания скрепили маячками, но сегодня объект снова пришел в движение, и часть маячков лопнула.
Здание построила УК "Теорема", у которой оно находится в управлении. В компании «Фонтанке» сообщили, что ничего о происшествии не знают.
Как передает с места событий корреспондент «Фонтанки», территория объекта обнесена высоким решетчатым забором, периметр здания огорожен маркерной лентой с табличкой «Опасная зона! Проход закрыт!». Спецтехники на месте нет.