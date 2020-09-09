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09.09.2020 19:05
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Фасад корпуса бизнес-парка «Полюстрово» затрещал по швам, остававшихся в офисах эвакуировали

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

На фасаде 35-го корпуса бизнес-парка «Полюстрово» в Калининском районе Петербурга образовались трещины. Сотрудников офисов, расположенных в здании на Свердловской набережной, 44Б, эвакуировали днём 9 сентября.

Как сообщил «Фонтанке» источник, знакомый с ситуацией, трещины появляются не в первый раз, некоторое время назад фасад здания скрепили маячками, но сегодня объект снова пришел в движение, и часть маячков лопнула.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»

Здание построила УК "Теорема", у которой оно находится в управлении. В компании «Фонтанке» сообщили, что ничего о происшествии не знают.

Как передает с места событий корреспондент «Фонтанки», территория объекта обнесена высоким решетчатым забором, периметр здания огорожен маркерной лентой с табличкой «Опасная зона! Проход закрыт!». Спецтехники на месте нет.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Игорь1974
Это здание переделано из какого-то хозяйственного безоконного корпуса. Ничего там не строили, а "лепили из того что было".
А типа "элитное жилье", это совсем другие здания. Не лепите все в кучу.
Елена Козюкова
А ведь там "элитное жилье".Так людям спать и бояться?
вадики
Там же плывуны ключи бьют из под воды пруд полюстрово баварка .Как обычно построили из говна и палок на месте где грунты не позволяют Рухнет- не жалко
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