Медведев предложил единороссам обсудить введение гарантированного дохода россиян

Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил однопартийцам обсудить с членами правительства и профсоюзами введение в стране минимального гарантированного дохода граждан.



«Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — пояснил Медведев, слова которого 8 сентября приводит пресс-служба партии.



Глава «Единой России» отметил, что такие модели существуют в ряде других государств. В конце августа эксперимент с безусловным базовым доходом начался в Германии. По его условиям, с весны 2021 года 120 случайно отобранным счастливчикам в течение трех лет будет выплачиваться 1200 евро в месяц.

