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08.09.2020 18:50
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Медведев предложил единороссам обсудить введение гарантированного дохода россиян

Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил однопартийцам обсудить с членами правительства и профсоюзами введение в стране минимального гарантированного дохода граждан.

«Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — пояснил Медведев, слова которого 8 сентября приводит пресс-служба партии.

Глава «Единой России» отметил, что такие модели существуют в ряде других государств. В конце августа эксперимент с безусловным базовым доходом начался в Германии. По его условиям, с весны 2021 года 120 случайно отобранным счастливчикам в течение трех лет будет выплачиваться 1200 евро в месяц.

В России такой эксперимент проводили некоммерческие организации. В одной из программ приняли участие 8 человек из Москвы, Московской области и Бурятии. В течение трех месяцев им платили по 5000–6500 рублей в месяц на человека. Проект показал, что такая поддержка важна для малоимущих и многодетных категорий населения.

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Комментарии (4)

alexpv
Круто. И главное обязать выплачивать эти суммы бизнес и работодателей.
Как и все подобные инициативы последнего времени.
kusto
Медведев ушел из правительства в запой, похоже. Идеи прям одна другой бредовее.
Sibir_5e4d67bbb7aea
Медведя и Сечина пока посадить на 6500 деревянных...
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