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08.09.2020 18:18
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«Пандемия — это разовая история». Собянин не верит, что в России будет вторая волна коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин не считает, что в России будет вторая волна коронавируса. Такое мнение он высказал на Московском финансовом форуме 8 сентября.

«Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере так, как ее видят многие эксперты, хотя она, наверное, не исключена в каком-то виде. Я уверен, что наша система здравоохранения сумеет справиться с новыми вызовами без всяких дополнительных серьёзных ограничений, по крайней мере мы так надеемся», — цитирует градоначальника РИА Новости.

По мнению Собянина, пандемия коронавируса — это разовая история, о которой забудут через полтора года. Он выразил надежду, что в декабре-январе вирус удастся победить с помощью массовой вакцинации. «Поверьте, выпустим массовую вакцину, отвакцинируется большая часть населения, перед нами будут другие проблемы и другие вызовы», — сказал политик.

Собянин считает, что большинство регионов России будут ощущать экономические последствия пандемии и в следующем году. При этом он заявил, что власти Москвы должны обойтись минимальными ограничениями в случае роста заболеваемости коронавирусом в осенне-зимний период.

По данным на 8 сентября, в России с начала пандемии выявлено 1 035 789 заболевших коронавирусом, у 5 099 из них положительный результат проявился за последние сутки. С начала пандемии в Москве скончались от коронавируса 4921 человек, из них 14 — за последние 24 часа. В Петербурге за все время от COVID-19 умерли 2552 человека.

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Комментарии (2)

Алекс99
Вспоминаю, сколько разных предсказаний то том, что к маю 2020 года мы о коронавирусе даже не вспомним, я читал в марте. И писали и говорили это люди, с которыми я знаком лично и которых считал и считаю умными и адекватными людьми, способными на критический анализ ситуации ))
Агроном аэродрома
"Собянин не верит" - значит точно будет.
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