«Пандемия — это разовая история». Собянин не верит, что в России будет вторая волна коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин не считает, что в России будет вторая волна коронавируса. Такое мнение он высказал на Московском финансовом форуме 8 сентября.



«Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере так, как ее видят многие эксперты, хотя она, наверное, не исключена в каком-то виде. Я уверен, что наша система здравоохранения сумеет справиться с новыми вызовами без всяких дополнительных серьёзных ограничений, по крайней мере мы так надеемся», — цитирует градоначальника РИА Новости.



По мнению Собянина, пандемия коронавируса — это разовая история, о которой забудут через полтора года. Он выразил надежду, что в декабре-январе вирус удастся победить с помощью массовой вакцинации. «Поверьте, выпустим массовую вакцину, отвакцинируется большая часть населения, перед нами будут другие проблемы и другие вызовы», — сказал политик.

