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08.09.2020 17:05
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Самолет-разведчик британских ВВС замечен у берегов России. Он кружит между Сочи и Крымом

Оборудованный системой воздушной разведки и нанесения ударов самолет ВВС Британии Sentinel R1 весь понедельник уделяет российскому побережью Черного моря. В зоне особого внимания — акватория между Крымом и Сочи.

Многочасовое кружение Sentinel R1 зафиксировал сервис слежения за воздушным судами Flightradar24. Самолет наматывал круги на высоте около 13 тысяч метров в непосредственной близости от России.

Фото: скриншот страницы сервиса Flightradar24
Фото: raf.mod.uk

Утром 8 сентября он поднялся в небо с военной базы Великобритании Акротири на юге Кипра, рядом с Лимасолом, облетел Турцию с западной стороны и взял курс на Россию.

Sentinel R1 построен на базе транспортного самолета Global Express (GlEx). На нем установлена система воздушной разведки и управления нанесением ударов ASTOR. На вооружении Британских ВВС состоят несколько таких летающих разведчиков. Процесс сбора информации на Sentinel R1 целиком автоматизирован.

Фото: скриншот страницы сервиса Flightradar24
Фото: raf.mod.uk

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Комментарии (2)

PROM
топливо сжигает, посадку просит.... курорты Крыма всех манят
vic_5e4cd1938d1a8
Кыш от сюда, вражеская, англосакская птица!
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