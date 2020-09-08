Самолет-разведчик британских ВВС замечен у берегов России. Он кружит между Сочи и Крымом
Оборудованный системой воздушной разведки и нанесения ударов самолет ВВС Британии Sentinel R1 весь понедельник уделяет российскому побережью Черного моря. В зоне особого внимания — акватория между Крымом и Сочи.
Многочасовое кружение Sentinel R1 зафиксировал сервис слежения за воздушным судами Flightradar24. Самолет наматывал круги на высоте около 13 тысяч метров в непосредственной близости от России.
Утром 8 сентября он поднялся в небо с военной базы Великобритании Акротири на юге Кипра, рядом с Лимасолом, облетел Турцию с западной стороны и взял курс на Россию.
Sentinel R1 построен на базе транспортного самолета Global Express (GlEx). На нем установлена система воздушной разведки и управления нанесением ударов ASTOR. На вооружении Британских ВВС состоят несколько таких летающих разведчиков. Процесс сбора информации на Sentinel R1 целиком автоматизирован.