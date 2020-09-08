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08.09.2020 01:04
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В Бразилии за сутки COVID-19 заболели более 10 тысяч человек

В Бразилии зарегистрировано 10 273 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за последние 24 часа, а также 310 случаев смерти от этого заболевания, сообщило министерство здравоохранения страны.

В целом с начала пандемии в Бразилии зарегистрировано 4,15 миллиона случаев заражения вирусом, а официальное число погибших увеличилось до 126 960, согласно данным министерства.

Бразилия занимает третье место по количеству случаев коронавируса. Индия, в которой сейчас зарегистрировано 4,2 миллиона случаев, обогнала Бразилию по количеству инфекций 7 сентября, и немного отстает от Соединенных Штатов.

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Комментарии (1)

Yksy
Видимо, тестируют на совесть.
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