В петербургских школах начинают выявлять первых детей с коронавирусом. Сходить на уроки вместе с одноклассниками они, к счастью, пока не успели.

Ждали? Дистанционное обучение уже здесь, но пока не у всех и на две недели.

Фото: Елена Волжанкина/Коммерсантъ

Не прошло и недели, как учеников десятого класса 554-го лицея в Приморском районе отправили на дистанционное обучение. Выяснилось, что их одноклассница контактировала с заболевшим COVID-19. После этого класс решили перевести на дистанционное обучение на два дня. Школа вероятнее всего пошла на такие меры, чтобы перестраховаться. Однако уже сейчас, в первую же неделю, у детей подтверждаются случаи заболевания коронавирусом, а их одноклассники временно возвращаются на удаленку.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по образованию Петербурга, информация об отправленных на карантин классах поступает от районных администраций и фиксируется, но точное количество таких случаев в ведомстве раскрывать не стали. Лишь уточнили, что речь идет не о десятках, а о единичных случаях.



Так, например, читатели «Фонтанки» сообщили, что на 14-дневный карантин из-за коронавируса отправили один из шестых классов гимназии 295 Фрунзенского района. Директор учреждения Александр Кураченков подтвердил эту информацию.

«[Отправили] по причине коронавируса у ребенка <...> Я получил предписание, что ребенок заболел. Правда, он не был в школе. Кровь показала [наличие инфекции]. И мы ушли в этом классе на карантин», - сказал руководитель гимназии. Он подчеркивает, что задача школы защитить детей и пресечь угрозу их здоровью.

Признаки коронавируса нашли у ученика через пару дней после медосмотра, который провели 27 августа. После этого в школу ребенок не приходил. Сейчас весь его класс занимается дистанционно с помощью тех же технологий, что и до летних каникул. Возможно, будет использоваться приложение Zoom, поскольку «коллектив уже прошел обучение» по работе в нем.

Шестиклассники должны вернуться к очному обучению 11 сентября. По словам директора, результаты тестов на коронавирус им для этого им не потребуются. Однако, как ранее уточняли в Роспотребнадзоре, справки от педиатра для возвращения в школу обязательны.



Также читатели «Фонтанки» сообщили, что ковид подтвердился у ученицы одного из пятых классов школы №371 Московского района. Директор учреждения Наталия Сильева отказалась комментировать эту информацию, перенаправив корреспондента «Фонтанки» за подтверждением в районную администрацию. Там сообщили, что у девочки, «по информации родителей», оказался положительным тест на коронавирус. Как и в другом случае, ребенок посетил медосмотр 31 августа и больше в школе не появлялся. При измерении у него температуры в учреждении неладного не заметили.

При этом класс, в котором учится девочка, на карантин не отправился, добавили в администрации Московского района. Руководство школы лишь продезинфицировало помещения. Сейчас дети учатся по расписанию в очно-заочном режиме - по вторникам и субботам уроки проходят дистанционно. Такой формат выбрала школа.

Коронавирус этой осенью приходит напару с гриппом. Высокая заболеваемость гриппом также может прервать учебный процесс. Если более 20% учеников перестают приходить на уроки, то весь класс отправляют на карантин. Уже на второй неделе обучения родители делятся на форумах историями о том, как быстро заболевают их дети. «У нас тоже на пятницу все в классе были. А в субботу у дочки горло заболело, сегодня утром сопли полились, а вечером 38. Вторая сопливая только...пока. В пятницу все огурцом в школе были», - пишет пользовательница Littleone mnata.



«Сегодня был врач (ДМС) - острый ринофарингит, тест на ковид назначила, придут во вторник, - рассказывает горожанка с никнеймом Танечка К. - В классе половина с соплями, с понедельника точно не придут трое. Любой пропуск (даже 1 день) - выход со справкой, поэтому вызвала врача. Врач сказала, что у них распоряжение сажать детей дома на 14 дней сразу».

Если вы знаете школу, учеников которой временно перевели на дистанционное обучение, сообщите об этом редакции «Фонтанки.ру» по почте (mail@fontanka.ru), через соцсети (https://vk.com/fontanka , https://www.facebook.com/fontanka.ru , https://twitter.com/fontanka_spb ) или любым другим доступным способом.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

